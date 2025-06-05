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華新營收／5月157.1億元 年增0.2％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）5日公告，5月營收157.1億元，月減11.03％、年增0.20％；累計今年前五月營收782.44億元，年增9.52％。

華新電線電纜事業近年受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，營運表現相當穩健，華新指出，在政策加持下，線纜需求表現仍然相當不錯，另外，民間建廠工程拉貨明顯，第2季接單維持穩定成長，整體銷量較去年同期或上季均有所提升。

不銹鋼事業方面，華新表示，為避免美國關稅不確定性，下游客戶提前於第1季底下單，預期台灣不銹鋼第2季出貨量維持穩定；大陸不銹鋼持續調整產品結構，預期整體業績與上季持平；歐洲景氣則仍持續低迷。

資源事業方面，華新表示，鎳生鐵價格維持低檔震盪，價格進一步下探的空間有限；惟全球經濟走勢、印尼相關政策變動及地緣政治風險仍具不確定性，第2季整體前景仍須審慎評估。

展望未來，華新表示，未來影響較大的還是國際政經環境趨勢跟演變，儘管目前還是處於低獲利的水平，但希望下半年不要有太多意外，維持一定的水準，待這段時期熬過去，將會有比較好的發展。

營收 不銹鋼

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