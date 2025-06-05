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鋼聯營收／5月2.7億元、年增68％ 累計前5個月營收約10億元、年增13%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鋼聯（6581）5日公告5月營收2.7億元、年增68％，累計今年前5個月營收約10億元、年增13%。

鋼聯表示，近期因需求偏弱、鋅市場供過於求，國際鋅價呈現震盪趨勢，目前國際鋅價約落在每公噸2,600~2,700美元，但2025年長約加工費由165美元降至80美元，為50年來最低，對公司氧化鋅產品售價及公司營收有正向助益。

主因在於國際氧化鋅售價是根據倫敦金屬交易所LME的行情乘以85%，再扣掉氧化鋅加工費用；因此如果加工費用愈高、利潤就愈低，相對的加工費用降低、利差就擴大。

此外，氧化鋅加工費的高低，是透過國際大型煉鋅廠透過談判決定，近年來世界大型煉鋅廠的力量愈來愈大，因此能取得更好的價格，創造更多利基。如今鋅的加工費降到50年來最低，有助城市礦商如鋼聯營運。

營收 倫敦

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