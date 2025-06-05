聽新聞
0:00 / 0:00
台玻接單暢旺 持續擴產
AI算力需求成長快速，市場傳出，全球低介電玻纖布（Low DK）大缺，全球三大玻纖材料廠之一的台玻（1802）及國際大廠均受惠全球AI高速成長，訂單接不完。台玻表示，目前訂單已經接滿，今年持續擴產因應客戶需求。
據了解，同為玻璃纖維材料大廠的日東紡織，率先搶於8月調漲電子級玻纖布報價20%，台玻第二代Low DK獲輝達認證通過，法人指出，目前台玻被輝達趕催出貨，可望跟進日廠調高報價。
法人指出，國內台玻第2季Low DK產品獲輝達催促出貨，以滿足接下來輝達的GB200、300的出貨交期。加上因美中貿易戰未停，中國大陸廠商已被排除在外，台玻成為唯一能應援的台廠。
台玻指出，目前台玻低介電玻纖布與國內外各知名銅箔基板（CCL）廠搭配，已陸續在各大國際終端廠取得認證，相關產品未來將用於5G行動通訊基礎建設、高階伺服器、車載裝置、高階顯卡等市場上，台玻將持續增加產能，供應客戶需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言