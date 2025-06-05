台玻接單暢旺 持續擴產

AI算力需求成長快速，市場傳出，全球低介電玻纖布（Low DK）大缺，全球三大玻纖材料廠之一的台玻（1802）及國際大廠均受惠全球AI高速成長，訂單接不完。台玻表示，目前訂單已經接滿，今年持續擴產因應客戶需求。

據了解，同為玻璃纖維材料大廠的日東紡織，率先搶於8月調漲電子級玻纖布報價20%，台玻第二代Low DK獲輝達認證通過，法人指出，目前台玻被輝達趕催出貨，可望跟進日廠調高報價。

法人指出，國內台玻第2季Low DK產品獲輝達催促出貨，以滿足接下來輝達的GB200、300的出貨交期。加上因美中貿易戰未停，中國大陸廠商已被排除在外，台玻成為唯一能應援的台廠。

台玻指出，目前台玻低介電玻纖布與國內外各知名銅箔基板（CCL）廠搭配，已陸續在各大國際終端廠取得認證，相關產品未來將用於5G行動通訊基礎建設、高階伺服器、車載裝置、高階顯卡等市場上，台玻將持續增加產能，供應客戶需求。