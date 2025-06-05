時碩：2025年下半年業績看增

時碩工業（4566）昨（5）日召開法說，時碩表示，輝達最新AI伺服器GB300系統預計下半年開始出貨，時碩泰國春武里新廠2月初剛動工，第一期廠房將趕在第4季完工，將配合客戶需求擴增GB300水冷快接頭產品。

據了解，時碩與客戶合作的GB300水冷快接頭，已完成相關驗證，由於GB300功能更為強大，能耗也更大，不排除將選擇台灣及泰國廠作為新的生產基地。

時碩近幾年積極布局多元利基市場、滿足客戶一站式服務。除了汽車、航太、工業應用三支利箭之外，工業應用也投入生產水冷快接頭，切入AI伺服器供應鏈，有望成為帶動營運快速成長的第四支腳。

展望第2季及下半年，時碩表示，預期隨著整頓蘇州廠績效顯現，第2季出貨與營收可優於去年同期，下半年營運將迎來旺季，業績將優於上半年。

時碩表示，蘇州廠原持有53.31%股權，未來將達100%控制，目前股份轉移持續進行中，預計7月完成轉換，公司也已成功打進比亞迪安全氣囊供應鏈，並規劃切入AI伺服器應用均熱板，力拚明年轉虧為盈。

法說會中，法人關注美國對等關稅政策對公司營運的影響，時碩強調，公司主要產品應用於汽車、工業與航太，去年營收占比為亞洲50%；美國本土25%；加拿大、墨西哥與巴西9%；歐洲16%。其中，受美國關稅政策影響，僅占整體合併營收的9%。

時碩表示，大部分汽車、工業產品直接銷往美國，出口及報關作業多由客戶主導，關稅由客戶負擔；至於航太產品，客戶為國際航太大廠，與美國關稅政策關聯度低，衝擊有限，因此對等關稅政策影響時碩營收占比，仍在可管理控制範圍之內。

展望第2季，時碩表示，新台幣匯率升值是最大變數，後市有待觀察。時碩累計前四月合併17.08億元、年增17.3%，創同期新高。