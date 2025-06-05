榮成5月單月每股稅前虧0.12元

榮成（1909）昨（5）日公告5月合併營收38.97億元，年減10.36%，累計今年前五月合併營收181.96億元，年減5.92%。榮成並自結5月單月合併稅前虧損1.64億元，每股虧損0.12元；累計前五月稅前虧損3.76億元，每股虧損0.28元。

受關稅戰及新台幣升值影響，榮成5月本業小虧，業外因協助海外子公司新聯貸展期借新還舊，認列短期一次性潛在匯損，所幸5月中旬後大陸工紙行情由弱轉強，大廠普遍開工率高，停機不多，端午假期未聽聞紙廠安排停機，紙廠出貨普遍好轉，價格先跌後漲，庫存下降。

中國大陸紙企龍頭玖龍日前宣布，6月上調報價每噸人民幣30元至50元，提振市場信心。大陸今年工紙進口量相較去年同期減少，受關稅政策影響，預期6、7月進口紙到港量持續減少，進口紙對工紙市場壓力減輕，有利高端工紙行情。