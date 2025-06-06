豐興5月營收年減12% 海悅5月合併營收年減27%

豐興（2015）昨（5）日公告5月營收達29億元、年減12%；單月稅前盈餘2.3億元、年減25%；累計今年前五月營收130億元，年減11.3%，累計前五月稅前盈餘10.8億元。

豐興表示，第2季產銷可較第1季小幅成長，新的鋼筋加工廠預計明年第1季完工，屆時上下游製程一條龍，有效提升競爭力。

豐興分析，近期新台幣升值，對短期海外購買廢鋼等原料會有幫助，但下游棒線、手工具客戶以外銷為主，持續升值對出口影響很大。

面對國內電價調升、進口小鋼胚價格便宜造成壓力，豐興積極提升效率，不斷檢視製程，透過「降本增效」以維持競爭力，例如增加直棒檢驗線，提供更高品質，朝汽車零件等高階鋼種與市場布局。

豐興表示，未來將擴大新產品布局，包括低碳冷打材、機械構造用碳鋼與低合金鋼、中碳加硫鋼、免調質鋼、車用彈簧鋼、螺桿、滑塊用鋼等新鋼種與新用途開發。

【記者陳美玲／台北報導】海悅國際（2348）昨（5）日公告5月合併營收為3.78億元、年減27.8%；海悅表示，國內房市進入冷靜期，新屋市場交易回歸個案表現，加上建商謹慎評估市況推案，致營運短少；惟下半年在「南悅豐映」、「A3光點」交屋入帳，營運有望優於上半年。

海悅累計今年前五月合併營收28.19億元、年減14.9%。海悅指出，下半年子公司與豐潤營造關係企業豐潤投資將推出台中市北屯區「南悅豐映」建案，該案總戶數104戶，將於6月取得使用執照後進行交屋；緊接著新北市「A3光點」將依完工交屋時程，貢獻營運，下半年營運有望優於上半年。

另外，海悅進行股權轉投資布局，參與認列投資大華建設與皇普建設私募普通股投資案，受惠皇普與大華經營有方，轉投資效益顯現，大華與皇普私募普通股公發日分別為5月底及6月初，私募股票轉為公開發行，可直接於集中市場交易，將提高公司資金靈活運用效率。