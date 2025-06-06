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志強合併營收寫最強5月

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布5月合併營收18.57億元、年增8.5%，不但創單月營收同期新高，且連續17個月年增正成長；累計今年前五月合併營收達98.71億元、年增32.7%，亦創同期營收新高。

志強今年首季淡季不淡，目前到第2季底前都一直處於「爆單」的狀態，整體訂單能見度已看到第3季。志強指出，美國對等關稅對製鞋廠影響很小，只不過消費市場端出現觀望，但整體來看仍是相對穩健。

志強表示，主要品牌客戶及通路商庫存調整周期已告一段落，加上今年的國際足總俱樂部世界盃，以及2026年史上首次由三個國家聯合舉辦的世足賽，接續是2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運等動能推波助瀾下，市場需求將會明顯回升。

2026年世界盃足球賽將在美國、加拿大與墨西哥舉行，這不僅是一項全球矚目的體育盛事，更是品牌進行體育行銷的巨大機會。隨著北美市場對足球的關注日益升溫，許多品牌也將其視為史上最大規模的體育行銷舞台。

志強預期，這將進一步帶動足球相關產品，以及機能性運動鞋、甚至休閒運動鞋的成長需求，為志強和合作品牌帶來前所未有的商機。

展望未來，志強已成功將葡萄牙的尖端製造技術擴展至越南，對未來與品牌夥伴共同成長深具信心。而即將啟用的葡萄牙新廠，則是志強打造面向歐洲、甚至美國製造平台的重要一環，著重在區域化生產，以擴大市場利基。

足球 葡萄牙 營收

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