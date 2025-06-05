台幣急升衝擊股利發放？富邦金總座：金控配發股利目前無更動打算

富邦金控今日舉行第一季線上法說會，對於今年的股利發放，富邦金控總經理韓蔚廷指出，壽險能否上繳股利，必須主管機關同意，至於金控原訂配發的股利水準（4.25現金股利，和0.25股票股利），目前沒有變更的打算。

這也意謂倘若壽險屆時不上繳股利給金控，富邦金會從其他管道來籌措發放現金股利的財源，包括其他子公司增加上繳的股利，或是作短期舉借，都是可行方向。

台幣匯價在5月狂升7%所產生的匯損情況成為與會矚目的焦點，富邦金控說，台幣升值1角，大約會產生18億匯損，而截至5月底，富邦人壽的外價準備金共有270億，在5月底已全數用於沖抵匯兌損失，富邦人壽也將動態調整拉高避險比率，目前未避險的美元部位，已從27.2%降至19%。

富邦人壽在法說會上盤點，外價準備金截至4月底有90億，因應5月台幣急升，富壽已另增提100億的外價準備金，另外5月已申請新制獲准，可把負債項下的80億，再轉列至外價準備金，因此整體合計有270億，同時也證實，該270億額度已全數沖抵5月底的匯損，並已全部用完。