快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

台幣急升衝擊股利發放？富邦金總座：金控配發股利目前無更動打算

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣急升會否衝擊股利發放？富邦金總座：金控配發股利目前未有更動打算。圖／富邦金控提供
台幣急升會否衝擊股利發放？富邦金總座：金控配發股利目前未有更動打算。圖／富邦金控提供

富邦金控今日舉行第一季線上法說會，對於今年的股利發放，富邦金控總經理韓蔚廷指出，壽險能否上繳股利，必須主管機關同意，至於金控原訂配發的股利水準（4.25現金股利，和0.25股票股利），目前沒有變更的打算。

這也意謂倘若壽險屆時不上繳股利給金控，富邦金會從其他管道來籌措發放現金股利的財源，包括其他子公司增加上繳的股利，或是作短期舉借，都是可行方向。

台幣匯價在5月狂升7%所產生的匯損情況成為與會矚目的焦點，富邦金控說，台幣升值1角，大約會產生18億匯損，而截至5月底，富邦人壽的外價準備金共有270億，在5月底已全數用於沖抵匯兌損失，富邦人壽也將動態調整拉高避險比率，目前未避險的美元部位，已從27.2%降至19%。

富邦人壽在法說會上盤點，外價準備金截至4月底有90億，因應5月台幣急升，富壽已另增提100億的外價準備金，另外5月已申請新制獲准，可把負債項下的80億，再轉列至外價準備金，因此整體合計有270億，同時也證實，該270億額度已全數沖抵5月底的匯損，並已全部用完。

股利 富邦金控 富邦人壽

延伸閱讀

新台幣暴升壓垮壽險業 金管會數千億救命錢來了

14家金控去年獲利創新高 億元級總座…四人出列

不只中信金！金控總座年薪大增 首度出現四位「億元男」

不是雙雄！2025金控首季淨值大減 法人目前僅看好兩檔

相關新聞

富邦金法說會／股東安啦！總經理韓蔚廷：目前沒有更改股利政策的想法

富邦金（2881）5日舉行法說會，富邦金控首季稅後純益410.6億元、年增35%，每股稅後純益（EPS）3元，稅後純益及...

台幣急升衝擊股利發放？富邦金總座：金控配發股利目前無更動打算

富邦金控今日舉行第一季線上法說會，對於今年的股利發放，富邦金控總經理韓蔚廷指出，壽險能否上繳股利，必須主管機關同意，至於...

王品通過配息14.59元 陳正輝：進入美國市場須更謹慎

連鎖餐飲集團王品今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣14.59元，董事長陳正輝談到美國展店計畫表示，近期美國市場...

富邦金法說會／人壽台股部位3,832億元、投報率22.1% 現金占比拉高

富邦金（2881）5日舉行法人說明會，今年第1季稅後純益410.6億元，年增35%，每股盈餘3元，稅後淨利及每股盈餘居業...

泰博擴充快篩試劑產能

泰博（4736）昨（4）日舉辦股東會，董事長陳朝旺表示，因應新一波疫情升溫，公司快篩試劑產能已迅速擴充，從上周的單周出貨...

承業醫射三箭 力拚獲利上揚

承業醫（4164）昨（4）日舉行股東會，由董事長李沛霖主持。展望2025年，承業醫將射出三箭，分別為「設備價格調漲帶動營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。