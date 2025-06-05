豐興營收／5月衰退 產銷配合得當第2季仍優於第1季

豐興（2015）5日公告，5月營業收入29億元、年減12%，單月稅前盈餘2.3億元、年減25%；累計今年前5月營業收入130億元，稅前盈餘10.8億元。隨著豐興產銷調配得宜，預期第2季表現仍將優於第1季。

法人指出，豐興公司治理到位，鋼筋、型鋼與棒線特殊鋼三大品項靈活分布，為國內電爐廠最強商品組合，居於領先地位，無人能出其右。

豐興公告，5月營業收入29億元，與去年同期的近33億元相比衰退12%；單月稅前盈餘2.3億元，與去年5月的3.2億元比較、年減25%。

豐興累計今年前5個月營業收入130億餘元，與去年同期147億餘元相比衰退；前5個月稅前盈餘10.8億元，與去年同期13.3億元相較遜色許多。

豐興表示，第2季產銷可較第1季小幅成長，尤其豐興新的鋼筋加工廠預計明年第1季完工，屆時上下游製程一條龍，有效提升競爭力，進一步擴大在鋼筋市場的占有率，展現優勢地位。