豐興營收／5月衰退 產銷配合得當第2季仍優於第1季
豐興（2015）5日公告，5月營業收入29億元、年減12%，單月稅前盈餘2.3億元、年減25%；累計今年前5月營業收入130億元，稅前盈餘10.8億元。隨著豐興產銷調配得宜，預期第2季表現仍將優於第1季。
法人指出，豐興公司治理到位，鋼筋、型鋼與棒線特殊鋼三大品項靈活分布，為國內電爐廠最強商品組合，居於領先地位，無人能出其右。
豐興公告，5月營業收入29億元，與去年同期的近33億元相比衰退12%；單月稅前盈餘2.3億元，與去年5月的3.2億元比較、年減25%。
豐興累計今年前5個月營業收入130億餘元，與去年同期147億餘元相比衰退；前5個月稅前盈餘10.8億元，與去年同期13.3億元相較遜色許多。
豐興表示，第2季產銷可較第1季小幅成長，尤其豐興新的鋼筋加工廠預計明年第1季完工，屆時上下游製程一條龍，有效提升競爭力，進一步擴大在鋼筋市場的占有率，展現優勢地位。
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