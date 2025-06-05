快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

豐興營收／5月衰退 產銷配合得當第2季仍優於第1季

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）5日公告，5月營業收入29億元、年減12%，單月稅前盈餘2.3億元、年減25%；累計今年前5月營業收入130億元，稅前盈餘10.8億元。隨著豐興產銷調配得宜，預期第2季表現仍將優於第1季。

法人指出，豐興公司治理到位，鋼筋、型鋼與棒線特殊鋼三大品項靈活分布，為國內電爐廠最強商品組合，居於領先地位，無人能出其右。

豐興公告，5月營業收入29億元，與去年同期的近33億元相比衰退12%；單月稅前盈餘2.3億元，與去年5月的3.2億元比較、年減25%。

豐興累計今年前5個月營業收入130億餘元，與去年同期147億餘元相比衰退；前5個月稅前盈餘10.8億元，與去年同期13.3億元相較遜色許多。

豐興表示，第2季產銷可較第1季小幅成長，尤其豐興新的鋼筋加工廠預計明年第1季完工，屆時上下游製程一條龍，有效提升競爭力，進一步擴大在鋼筋市場的占有率，展現優勢地位。

豐興

延伸閱讀

央行沒放手…5月外匯存底5929億美元 勁增101億

通膨回落？5月CPI年增率1.55%為四年新低 外食漲3.5%近15個月新高

零跑、理想、小鵬5月銷量亮眼 中國新能源車市「價」與「量」的拉扯

緯創5月營收 衝2,000億…法人預期6月、Q2再締新猷

相關新聞

富邦金法說會／股東安啦！總經理韓蔚廷：目前沒有更改股利政策的想法

富邦金（2881）5日舉行法說會，富邦金控首季稅後純益410.6億元、年增35%，每股稅後純益（EPS）3元，稅後純益及...

台幣急升衝擊股利發放？富邦金總座：金控配發股利目前無更動打算

富邦金控今日舉行第一季線上法說會，對於今年的股利發放，富邦金控總經理韓蔚廷指出，壽險能否上繳股利，必須主管機關同意，至於...

王品通過配息14.59元 陳正輝：進入美國市場須更謹慎

連鎖餐飲集團王品今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣14.59元，董事長陳正輝談到美國展店計畫表示，近期美國市場...

富邦金法說會／人壽台股部位3,832億元、投報率22.1% 現金占比拉高

富邦金（2881）5日舉行法人說明會，今年第1季稅後純益410.6億元，年增35%，每股盈餘3元，稅後淨利及每股盈餘居業...

泰博擴充快篩試劑產能

泰博（4736）昨（4）日舉辦股東會，董事長陳朝旺表示，因應新一波疫情升溫，公司快篩試劑產能已迅速擴充，從上周的單周出貨...

承業醫射三箭 力拚獲利上揚

承業醫（4164）昨（4）日舉行股東會，由董事長李沛霖主持。展望2025年，承業醫將射出三箭，分別為「設備價格調漲帶動營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。