海悅營收／5月3.78億元、年減27.8% 下半年兩大新案入帳

受到房市買氣轉趨觀望，市場交易疲軟影響，海悅（2348）國際5日公告5月合併營收為3.78億元、年減27.8%；惟上半年因有「擎天森林」完工交屋，推升前五月合併營收達28.19億元、年減14.9%。

海悅表示，據央行公布2025年4月「消費者貸款及建築貸款餘額」統計，今年4月建築貸款年增率降至2.83％，顯示央行預警性的信用管制政策成效良好，且4、5月因川普關稅政策不確定性因素，使台灣金融市場轉趨觀望，國內房市交易進入價量冷靜期，海悅在國內代銷業績挹注下，讓5月合併營收3.78億元。

海悅強調，縱使目前美國對全球關稅政策不確定性因素，進而影響全球經濟成長發展，然台積電（2330）先進製程仍帶領國內產業供應鏈的未來發展，進而對台灣整體經濟展望給予正向的期許。

面對台灣房市自住市場需求，海悅認為，只要符合消費者預期房價之個案仍將有機會帶動建案成交量表現。

展望下半年營運，海悅指出，下半年海悅子公司與在地耕耘多年的豐潤營造關係企業豐潤投資，雙方將聯手推出台中市北屯區「南悅豐映」建案，該案坐擁萬坪水湳生態公園，總戶數為104戶，規劃38~43坪的三房格局，已全數完銷，並將於6月取得使用執照後進行交屋，緊接新北市「A3光點」將依完工交屋時程，貢獻營運。

另外，海悅同步進行股權轉投資布局，已參與認列投資大華建設與皇普建設私募普通股投資案，因受惠皇普建設與大華建設經營有方，營運已入佳境，轉投資效益顯現，且大華與皇普建設私募普通股公發日分別為5月底及6月初，私募股票轉為公開發行，可直接於集中市場交易，將提高公司資金靈活運用效率。

海悅表示，集團代銷的新北市中和區百億級新建案「大同新紀元」，因房價具買賣雙方共識，目前銷售穩定，下半年將推出「寶亞中和路都更案」，該案基地位於中和南工段，面積約750坪，目前已申請建照變更及都審作業，將於第3季底公開銷售。