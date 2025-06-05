快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

海悅營收／5月3.78億元、年減27.8% 下半年兩大新案入帳

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

受到房市買氣轉趨觀望，市場交易疲軟影響，海悅（2348）國際5日公告5月合併營收為3.78億元、年減27.8%；惟上半年因有「擎天森林」完工交屋，推升前五月合併營收達28.19億元、年減14.9%。

海悅表示，據央行公布2025年4月「消費者貸款及建築貸款餘額」統計，今年4月建築貸款年增率降至2.83％，顯示央行預警性的信用管制政策成效良好，且4、5月因川普關稅政策不確定性因素，使台灣金融市場轉趨觀望，國內房市交易進入價量冷靜期，海悅在國內代銷業績挹注下，讓5月合併營收3.78億元。

海悅強調，縱使目前美國對全球關稅政策不確定性因素，進而影響全球經濟成長發展，然台積電（2330）先進製程仍帶領國內產業供應鏈的未來發展，進而對台灣整體經濟展望給予正向的期許。

面對台灣房市自住市場需求，海悅認為，只要符合消費者預期房價之個案仍將有機會帶動建案成交量表現。

展望下半年營運，海悅指出，下半年海悅子公司與在地耕耘多年的豐潤營造關係企業豐潤投資，雙方將聯手推出台中市北屯區「南悅豐映」建案，該案坐擁萬坪水湳生態公園，總戶數為104戶，規劃38~43坪的三房格局，已全數完銷，並將於6月取得使用執照後進行交屋，緊接新北市「A3光點」將依完工交屋時程，貢獻營運。

另外，海悅同步進行股權轉投資布局，已參與認列投資大華建設與皇普建設私募普通股投資案，因受惠皇普建設與大華建設經營有方，營運已入佳境，轉投資效益顯現，且大華與皇普建設私募普通股公發日分別為5月底及6月初，私募股票轉為公開發行，可直接於集中市場交易，將提高公司資金靈活運用效率。

海悅表示，集團代銷的新北市中和區百億級新建案「大同新紀元」，因房價具買賣雙方共識，目前銷售穩定，下半年將推出「寶亞中和路都更案」，該案基地位於中和南工段，面積約750坪，目前已申請建照變更及都審作業，將於第3季底公開銷售。

海悅

延伸閱讀

關稅衝擊 留抵營業稅可退還

佳世達5月合併營收月增2% 第2季樂觀看待

00918、00919、00713有100萬怎配置？小犬：還能在7/11同步入帳

建商落跑全新預售住宅大樓成爛尾樓 嘉市府勞資及消費糾紛調解不成

相關新聞

富邦金法說會／股東安啦！總經理韓蔚廷：目前沒有更改股利政策的想法

富邦金（2881）5日舉行法說會，富邦金控首季稅後純益410.6億元、年增35%，每股稅後純益（EPS）3元，稅後純益及...

台幣急升衝擊股利發放？富邦金總座：金控配發股利目前無更動打算

富邦金控今日舉行第一季線上法說會，對於今年的股利發放，富邦金控總經理韓蔚廷指出，壽險能否上繳股利，必須主管機關同意，至於...

王品通過配息14.59元 陳正輝：進入美國市場須更謹慎

連鎖餐飲集團王品今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣14.59元，董事長陳正輝談到美國展店計畫表示，近期美國市場...

富邦金法說會／人壽台股部位3,832億元、投報率22.1% 現金占比拉高

富邦金（2881）5日舉行法人說明會，今年第1季稅後純益410.6億元，年增35%，每股盈餘3元，稅後淨利及每股盈餘居業...

泰博擴充快篩試劑產能

泰博（4736）昨（4）日舉辦股東會，董事長陳朝旺表示，因應新一波疫情升溫，公司快篩試劑產能已迅速擴充，從上周的單周出貨...

承業醫射三箭 力拚獲利上揚

承業醫（4164）昨（4）日舉行股東會，由董事長李沛霖主持。展望2025年，承業醫將射出三箭，分別為「設備價格調漲帶動營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。