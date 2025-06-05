美食股東會／董事改選 董事長吳政學胞弟吳育勤首入董事會

美食-KY（2723）5日舉行股東會，由董事長吳政學主持，會中並順利完成董事改選，吳政學胞弟吳育勤首度進入董事會。美食-KY表示，美國市場營收已連續13個季度繳出雙位數的年增率，占合併營收比重上升至46%。亞洲市場儘管受到總經不利因素及市場飽和影響，但年減幅度持續收窄，有機會在今年第2、3、4季持續改善，重返成長軌道。

美食-KY股東會通過去年財報與盈餘分派案，並完成董事改選，包括一般董事四席、獨立董事四席，其中，吳政學與法人董事Infinity Emerging Markets Limited代表人張佶文、Henderson I Yield Growth Limited代表人郭明華皆續任董事，僅吳育勤為新任，以自然人董事的身分進駐董事會。

據悉，吳育勤為吳政學胞弟，在美食-KY任職多年，協助吳政學推動營運發展，並曾擔任管理部協理一職。他在任內曾主導成立公司內部的「國際烘焙委員會」，專責國際食材、人才與比賽相關研究，藉由推動公司內糕點師傅參與國際競賽提升品牌能見度，打開國際市場。

美食-KY近年發展主要聚焦於北美市場，85ºC Bakery Cafe 在美國多州持續保持當地領先品牌地位，去年在內華達州、加州、德州接連開出新店，使當地營收跨越2.5億美元，連續四年雙位數成長；今年1月再下一城，前進人口數目更多的東岸市場，紐約市、紐澤西州雙雙看到全新門市盛大開幕，美國門市總數一舉突破80店，品牌認同度在當地持續保持在高位。

大陸市場的環境則仍然複雜，總經領域存在較高的不確定性。美食-KY表示，主要是當地市場發展存在需求收縮、預期轉弱等壓力。因此，大陸策略仍將以「穩」為優先。儘管歷經三年的新冠疫情衝擊加上兩年的消費復甦不若預期，餐飲行業持續面臨挑戰，但公司預期經濟活動可望築底回溫，餐飲業也可望隨消費市場需求回溫而開始看到復甦。