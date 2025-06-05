快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

美食股東會／董事改選 董事長吳政學胞弟吳育勤首入董事會

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美食-KY（2723）5日舉行股東會，由董事長吳政學主持，會中並順利完成董事改選，吳政學胞弟吳育勤首度進入董事會。美食-KY表示，美國市場營收已連續13個季度繳出雙位數的年增率，占合併營收比重上升至46%。亞洲市場儘管受到總經不利因素及市場飽和影響，但年減幅度持續收窄，有機會在今年第2、3、4季持續改善，重返成長軌道。

美食-KY股東會通過去年財報與盈餘分派案，並完成董事改選，包括一般董事四席、獨立董事四席，其中，吳政學與法人董事Infinity Emerging Markets Limited代表人張佶文、Henderson I Yield Growth Limited代表人郭明華皆續任董事，僅吳育勤為新任，以自然人董事的身分進駐董事會。

據悉，吳育勤為吳政學胞弟，在美食-KY任職多年，協助吳政學推動營運發展，並曾擔任管理部協理一職。他在任內曾主導成立公司內部的「國際烘焙委員會」，專責國際食材、人才與比賽相關研究，藉由推動公司內糕點師傅參與國際競賽提升品牌能見度，打開國際市場。

美食-KY近年發展主要聚焦於北美市場，85ºC Bakery Cafe 在美國多州持續保持當地領先品牌地位，去年在內華達州、加州、德州接連開出新店，使當地營收跨越2.5億美元，連續四年雙位數成長；今年1月再下一城，前進人口數目更多的東岸市場，紐約市、紐澤西州雙雙看到全新門市盛大開幕，美國門市總數一舉突破80店，品牌認同度在當地持續保持在高位。

大陸市場的環境則仍然複雜，總經領域存在較高的不確定性。美食-KY表示，主要是當地市場發展存在需求收縮、預期轉弱等壓力。因此，大陸策略仍將以「穩」為優先。儘管歷經三年的新冠疫情衝擊加上兩年的消費復甦不若預期，餐飲行業持續面臨挑戰，但公司預期經濟活動可望築底回溫，餐飲業也可望隨消費市場需求回溫而開始看到復甦。

董事長 股東會 美國

延伸閱讀

價格樸實超親民！開箱精誠商圈內的低調「中日式簡餐」，家常口味讓人有回家的感覺

超萌！蠟筆小新、吉伊卡哇、爽爽貓 化身美食兼可收藏

JJ粉絲快衝！ 林俊傑開唱大巨蛋美食應援 「豆漿油條鍋」只要288憑票第2鍋半價、手搖飲特調「黑夜問白天」送限定周邊

台灣首間分店插旗新竹！ 美國老牌炸雞「Louisiana Famous Fried Chicken」 體驗美式南方炸雞道地家鄉味

相關新聞

富邦金法說會／股東安啦！總經理韓蔚廷：目前沒有更改股利政策的想法

富邦金（2881）5日舉行法說會，富邦金控首季稅後純益410.6億元、年增35%，每股稅後純益（EPS）3元，稅後純益及...

台幣急升衝擊股利發放？富邦金總座：金控配發股利目前無更動打算

富邦金控今日舉行第一季線上法說會，對於今年的股利發放，富邦金控總經理韓蔚廷指出，壽險能否上繳股利，必須主管機關同意，至於...

王品通過配息14.59元 陳正輝：進入美國市場須更謹慎

連鎖餐飲集團王品今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣14.59元，董事長陳正輝談到美國展店計畫表示，近期美國市場...

富邦金法說會／人壽台股部位3,832億元、投報率22.1% 現金占比拉高

富邦金（2881）5日舉行法人說明會，今年第1季稅後純益410.6億元，年增35%，每股盈餘3元，稅後淨利及每股盈餘居業...

泰博擴充快篩試劑產能

泰博（4736）昨（4）日舉辦股東會，董事長陳朝旺表示，因應新一波疫情升溫，公司快篩試劑產能已迅速擴充，從上周的單周出貨...

承業醫射三箭 力拚獲利上揚

承業醫（4164）昨（4）日舉行股東會，由董事長李沛霖主持。展望2025年，承業醫將射出三箭，分別為「設備價格調漲帶動營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。