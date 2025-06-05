快訊

誤丟財物…男翻找誤觸垃圾壓縮機 慘遭輾魂斷垃圾場

每年省7位數！美企忙躲關稅 與台斷交海島國恐成解方

高中生「最佳辯士」造假丟多校正取資格 醫師父診所聲明曝光

王品通過配息14.59元 陳正輝：進入美國市場須更謹慎

中央社／ 台北5日電
王品今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣14.59元。圖／王品提供
王品今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣14.59元。圖／王品提供

連鎖餐飲集團王品今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣14.59元，董事長陳正輝談到美國展店計畫表示，近期美國市場的波動比較大，想要進入美國市場必須更謹慎；至於新台幣升值，短期還看不到太顯著的效應。

王品2024全年營收突破220億元，每股盈餘（EPS）15.66元，2年來合計賺了超過3個股本，每股配發14.59元現金股利，現金股利發放率超過93%。

陳正輝強調，王品集團是一家值得長期投資的公司，有3大核心競爭優勢。首先，台灣餐飲業競爭相當激烈，王品是台灣少數有能力發展多品牌的龍頭，同時在各種品類的賽道都獲得顯著的成功。

其次，陳正輝說，王品集團發展的「王品瘋美食」App，已經突破500萬名會員大關，對營收關聯度超過52%，顯示會員對王品集團高度貢獻。品牌充足、門店夠多、會員的支持度高，都是王品集團營收獲利持續成長的重要關鍵。

他也提到，近年王品集團子公司「萬鮮」跨足零售市場，表現相當亮眼，以王品眾多的知名品牌，將產品從餐廳的餐桌，延伸到家庭和辦公室的餐桌，充分發揮品牌溢價的效果，「萬鮮」將是王品集團下一個值得期待的明日之星。

陳正輝強調，台灣餐飲市場的整體規模，去年已經突破1兆元，王品的市占率不到2%，顯示還有極大的成長空間，今年會朝街邊店和商場店雙邊同步展店，希望在展店家數能有好表現。至於中國市場獲利已經逐步回穩，下半年應該也會有新店開出。

陳正輝 王品集團 新台幣

延伸閱讀

不能只依賴美國！美防長籲北約：增加國防支出

國泰投信張錫：AI成剛需 台股下半年先蹲後跳

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

「談判大師」川普碰到強人領袖就踢鐵板！與俄中伊談判全卡關

相關新聞

富邦金法說會／股東安啦！總經理韓蔚廷：目前沒有更改股利政策的想法

富邦金（2881）5日舉行法說會，富邦金控首季稅後純益410.6億元、年增35%，每股稅後純益（EPS）3元，稅後純益及...

王品通過配息14.59元 陳正輝：進入美國市場須更謹慎

連鎖餐飲集團王品今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣14.59元，董事長陳正輝談到美國展店計畫表示，近期美國市場...

富邦金法說會／人壽台股部位3,832億元、投報率22.1% 現金占比拉高

富邦金（2881）5日舉行法人說明會，今年第1季稅後純益410.6億元，年增35%，每股盈餘3元，稅後淨利及每股盈餘居業...

泰博擴充快篩試劑產能

泰博（4736）昨（4）日舉辦股東會，董事長陳朝旺表示，因應新一波疫情升溫，公司快篩試劑產能已迅速擴充，從上周的單周出貨...

承業醫射三箭 力拚獲利上揚

承業醫（4164）昨（4）日舉行股東會，由董事長李沛霖主持。展望2025年，承業醫將射出三箭，分別為「設備價格調漲帶動營...

慧洋5月每股盈餘0.51元

慧洋-KY（2637）獲利傳喜訊，昨（4）日公告5月合併營收為12.46億元，並同步公告自結獲利，5月散裝運價指數維持平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。