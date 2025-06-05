王品通過配息14.59元 陳正輝：進入美國市場須更謹慎

連鎖餐飲集團王品今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣14.59元，董事長陳正輝談到美國展店計畫表示，近期美國市場的波動比較大，想要進入美國市場必須更謹慎；至於新台幣升值，短期還看不到太顯著的效應。

王品2024全年營收突破220億元，每股盈餘（EPS）15.66元，2年來合計賺了超過3個股本，每股配發14.59元現金股利，現金股利發放率超過93%。

陳正輝強調，王品集團是一家值得長期投資的公司，有3大核心競爭優勢。首先，台灣餐飲業競爭相當激烈，王品是台灣少數有能力發展多品牌的龍頭，同時在各種品類的賽道都獲得顯著的成功。

其次，陳正輝說，王品集團發展的「王品瘋美食」App，已經突破500萬名會員大關，對營收關聯度超過52%，顯示會員對王品集團高度貢獻。品牌充足、門店夠多、會員的支持度高，都是王品集團營收獲利持續成長的重要關鍵。

他也提到，近年王品集團子公司「萬鮮」跨足零售市場，表現相當亮眼，以王品眾多的知名品牌，將產品從餐廳的餐桌，延伸到家庭和辦公室的餐桌，充分發揮品牌溢價的效果，「萬鮮」將是王品集團下一個值得期待的明日之星。

陳正輝強調，台灣餐飲市場的整體規模，去年已經突破1兆元，王品的市占率不到2%，顯示還有極大的成長空間，今年會朝街邊店和商場店雙邊同步展店，希望在展店家數能有好表現。至於中國市場獲利已經逐步回穩，下半年應該也會有新店開出。