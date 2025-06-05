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藥華藥營收／5月11.8億元 月減3.8%、年增五成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）5日公告5月合併營收11.8億元，月減3.8%、年增49.15%。5月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）在美國市場的穩定銷售。

藥華藥表示，5月營收受到匯率波動影響，若排除匯率因素，Ropeg在美國市場銷售仍持續成長。實際上，年初以來開立處方的新醫師與新病患數量持續增加，顯示Ropeg持續獲得醫師與病患的高度肯定。

為加速全球布局與銷售動能，藥華藥美國子公司近期依照規劃完成銷售團隊的重組與擴編，公司經營團隊本月親赴美國主持行銷培訓大會，全力推進「Global 3M」行銷策略，匯聚醫藥（Medical）、行銷（Marketing）、市場准入（Market Access）三大支柱團隊，強化策略執行力，為2025年營運注入新動能，期望造福更多骨髓增生性腫瘤（MPN）患者。

藥華藥於今年1月公布Ropeg應用於治療原發性血小板過多症（ET）的第三期臨床試驗「SURPASS ET」，主要評估指標達到統計上顯著意義（P值=0.0001）。公司表示，目前臨床試驗報告（CSR）已經完稿，預計於6月中正式向美國FDA提出會議申請，並計劃於今年遞交ET藥證申請，目標於2026年取得藥證。此外，公司也預計於今年第3季於日本、中國大陸及韓國提出Ropeg的ET藥證申請。

此外，藥華藥經營團隊將於6月12日至15日參加在義大利米蘭舉行的2025年歐洲血液學協會（EHA）年會。「SURPASS ET」榮獲EHA年會評選為最優秀的六篇摘要之一，並將於最高級別的主會場報告環節（Plenary Session）進行口頭發表，顯示全球血液學界對本研究的高度重視與肯定。

藥華藥 美國 營收

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