榮成自結5月每股稅前虧0.12元 惟工紙報價反彈、6月轉機現

榮成（1909）5日公告5月合併營收38.97億元，較去年同期減少10.36%，累計前五月合併營收達181.96億元，較去年同比減少5.92%。公司並自結單月合併營業虧損8,188萬元，稅前虧損1.64億元，每股稅前虧損0.12元，累計前五月營業虧損6,881萬元，稅前虧損3.76億元，每股稅前虧損0.28元。

受中美關稅戰及台幣升值影響下，榮成5月本業仍小虧，業外因協助海外子公司新聯貸展期借新還舊，認列短期一次性潛在匯損，所幸5月中旬後大陸工紙行情不受五一假期影響，由弱轉強，大廠普遍開工率高，停機不多，端午假期未聽聞紙廠安排停機，紙廠出貨普遍好轉，價格先跌後漲，庫存下降。

中國大陸紙企龍頭玖龍日前已宣布6月繼續上調報價每噸30-50人民幣，提振市場信心。同時大陸今年工紙進口量相較去年同期減少，受關稅政策影響，預期6~7月進口紙到港量將持續減少，進口紙對工紙市場壓力減輕，利多高端工紙行情。成本方面，廢紙價格與工紙走勢基本一致，考慮雨季來臨，廢紙回收量和回收成本或將增加，短期內對工紙價格形成有利支撐。

法人表示，5月中旬後大陸工紙價格拉漲，主要受中美日內瓦經貿會談暫緩高關稅90天利多消息刺激，前期積壓產品集中性出口，出口商亦在暫緩期內搶出口，出口需求較4月明顯轉強，市場對出口抱有預期，紙廠出貨報價多次上漲，下游備貨意願提高。5月底多數紙廠庫存降至較低水位。

據大陸紙業聯訊統計，截至5月底紙廠面紙庫存17.2天，芯紙庫存13.2天，與4月相比，面紙減少4.4天，芯紙減少5天，另6月年中618電商促銷活動，將使大陸整體內需市場訂單增量。