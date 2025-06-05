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富邦金法說會／人壽台股部位3,832億元、投報率22.1% 現金占比拉高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控。圖／富邦金控提供
富邦金控。圖／富邦金控提供

富邦金（2881）5日舉行法人說明會，今年第1季稅後純益410.6億元，年增35%，每股盈餘3元，稅後淨利及每股盈餘居業界第一；總資產逾12兆，年增5.2%，淨值為9,142億，年增2%，普通股每股淨值為59.88元。

截至今年第1季底，富邦金旗下富邦人壽總投資資產高達5兆1,395億元，報酬率5.41%。

其中，台股部位3,832億元、投報率達22.1%，較去年底的4,628億元減少796億元，國外股票部位也從去年底的3,975億元下滑至3,557億元，減少418億元，投報率為17.66%。

富邦金指出，國內外股票部位占比下降，主要反映市場波動及實現股票資本利得。

另外，富邦人壽今年首季現金占比拉高至6.1%、金額約3,126億元，較去年底增加674億元，富邦金指出，現金維持相對較高水位，將視市況動態調整部位。

富邦金先前董事會已通過擬配發2024年普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元。

股票 富邦金

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