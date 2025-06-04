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宏全法說會／美元貶值第2季恐出現匯損 但營收可望續創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

飲料包材製造龍頭宏全（9939）4日召開法說，宏全表示，第2季受到新台幣匯率狂升，以及東南亞當地幣別兌美元貶值影響，可能出現匯損，不過第2季有大陸新廠及新產線陸續投產挹注，單季營收可望續創同期新高。

展望第3季及下半年，隨著天候越來越熱，飲料市場進入傳統旺季，法人預期，宏全營運將逐季增溫，下半年營運也會優於上半年，全年營收可望突破300億大關、再創新高。

宏全第1季合併營收72.8億元、年增12.4%，創同期新高，營業利益9.1億元、年增1.6%；但因產品組合變化、生產成本提高，以及匯兌損失2,800萬元等，致稅後純益6.89億元、年減8.1%，每股稅後純益2.33元。

宏全今天受邀參加元大證券舉辦的第2季投資論壇，法人關注焦點在美國對等關稅與新台幣匯率，對宏全營運的影響，以及新廠及新產線投產的進度。

宏全表示，集團銷美包材占整體營收比重不到1%，加上在各國都是百分之百內銷客戶，因此關稅提高對整體營運影響很小。至於匯率波動部分，東南亞有外幣借款，因當地幣別兌美元貶值，所以近期外幣評價上產生匯兌損失。

目前，觀察5月東南亞匯率兌美元回升，應可沖抵部分匯損；大陸部分還好，影響金額很少；台灣第1季有匯兌利益，但4月匯損100多萬元。整體主要還是看東南亞市場，但以目前匯率走勢來看，第2季恐出現匯損。

至於新廠與新產線進度，宏全表示，第1季有緬甸宏佳廠已正式投產，緬甸新廠第1季的成長性很好，主要因為地震關係，對瓶裝水的需求大增；第2季則有大陸的廣東清新廠、滁洲廠新產線陸續完工投產，將為營運挹注新動能。

另外，印尼KIIC廠的廠房將於第2季完工，下半年投產；建廠中的印尼板底蘭廠，預計明年第1季投產；泰國宏信廠也訂明年第2季投產。

另一方面，去年10月動工的的台中港自由貿易港區自貿廠第三期無菌飲料廠，已訂6月19日舉行上樑典禮，這座新廠為宏全在台灣的第五條無菌飲料生產線，與第一條冷高壓製程科技（HPP）產線，預計年底完工，明年上半年商業運轉。

東南亞 宏全 台幣匯率

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