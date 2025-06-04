慧洋5月每股盈餘0.51元
慧洋-KY（2637）獲利傳喜訊，昨（4）日公告5月合併營收為12.46億元，並同步公告自結獲利，5月散裝運價指數維持平穩，同時受惠認列售船收益，單月稅前盈餘為3.79億元，自結每股稅前盈餘為0.51元。
隨著5月獲利表現出色，累計前五個月獲利轉正。慧洋-KY累計前五個月合併營收為61.23億元，營業淨利6.25億元，稅前盈餘2.57億元，自結每股稅前盈餘0.34元，順利轉虧為盈。
慧洋-KY表示，目前旗下船舶長約占營收比重達85%，其中又以指數連結型合約為主，由於近年公司財務狀況大幅改善，負債比已降至40%，在與租家共同分擔運價波動風險之下，有機會能夠為公司創造更大的收益，且慧洋-KY船隊以較佳的節能表現，可取得優於市場行情之租金溢價。
在運力供給方面，現今新造散裝船舶價格仍普遍偏高，今年慧洋將著重淘汰能源效率較差的船舶，截至5月底，已正式處分四艘老舊船舶，並認列利益達美元1,200萬元，並順利挹注慧洋前5月獲利轉虧為盈。
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