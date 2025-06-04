華航拚貨運一站式服務

華航（2610）昨（4）日宣布，擴大航空貨運市場布局，與國際貨運分銷整合平台WebCargo by Freightos及cargo.one合作，提供艙位搜尋、即時報價、線上訂艙等一站式服務。

華航看好平台分銷整合有助貨量穩定提升，預估每月可增加近百噸貨量，同時也降低人力成本，提升供應鏈作業效率。

華航表示，貨運分銷整合在海外行之有年，華航率先與國際知名平台WebCargo by Freightos以及cargo.one合作，分別於6月2日及10日正式上線，客戶可經由平台尋找到最即時且符合需求的艙位，透過便捷的網路預訂功能直接下訂，全新的貨運服務再度領先國內航空業。

華航表示，第一階段將開放美國、加拿大、日本、新加坡、馬來西亞、德國、盧森堡、荷蘭等地區上線，貨運代理業者可經由平台輕鬆搜尋到最妥適的艙位。