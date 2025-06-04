快訊

前立委陳歐珀涉貪「嫌疑重大恐串滅證」遭羈押 雙手上銬坐囚車影片曝光

餐飲人員禁找錢再碰食 食安新制可罰6萬到2億元

聽新聞
0:00 / 0:00

華航拚貨運一站式服務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）昨（4）日宣布，擴大航空貨運市場布局，與國際貨運分銷整合平台WebCargo by Freightos及cargo.one合作，提供艙位搜尋、即時報價、線上訂艙等一站式服務。

華航看好平台分銷整合有助貨量穩定提升，預估每月可增加近百噸貨量，同時也降低人力成本，提升供應鏈作業效率。

華航表示，貨運分銷整合在海外行之有年，華航率先與國際知名平台WebCargo by Freightos以及cargo.one合作，分別於6月2日及10日正式上線，客戶可經由平台尋找到最即時且符合需求的艙位，透過便捷的網路預訂功能直接下訂，全新的貨運服務再度領先國內航空業。

華航表示，第一階段將開放美國、加拿大、日本、新加坡、馬來西亞、德國、盧森堡、荷蘭等地區上線，貨運代理業者可經由平台輕鬆搜尋到最妥適的艙位。

馬來西亞 貨量 華航

延伸閱讀

華航 擴大美國線布局

華航擴北美新動線 AirAsia台北-福岡首賣促銷1599元起

空姐懷孕非自願留職停薪 申請書多加1句話成功討到薪水

華航機隊汰舊換新升級「武器」 高星潢8字談未來

相關新聞

泰博擴充快篩試劑產能

泰博（4736）昨（4）日舉辦股東會，董事長陳朝旺表示，因應新一波疫情升溫，公司快篩試劑產能已迅速擴充，從上周的單周出貨...

承業醫射三箭 力拚獲利上揚

承業醫（4164）昨（4）日舉行股東會，由董事長李沛霖主持。展望2025年，承業醫將射出三箭，分別為「設備價格調漲帶動營...

慧洋5月每股盈餘0.51元

慧洋-KY（2637）獲利傳喜訊，昨（4）日公告5月合併營收為12.46億元，並同步公告自結獲利，5月散裝運價指數維持平...

大洋強攻歐美利基客戶

塑膠股大洋（1321）昨（4）日舉行股東會，該公司指出，今年計畫透過拓展亞太與新興市場，並鎖定歐美利基客戶，以提升營收與...

宏全營收挑戰最強第2季

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）昨（4）日召開法說，宏全表示，第2季受到新台幣匯率狂升及東南亞當地幣別兌美元貶值影響...

星宇部署歐洲線 大進展

星宇首度部署歐洲航線。星宇航空（2646）昨（4）日宣布，已與阿提哈德航空（Etihad Airways）正式簽署共掛班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。