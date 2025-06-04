星宇部署歐洲線 大進展

星宇首度部署歐洲航線。星宇航空（2646）昨（4）日宣布，已與阿提哈德航空（Etihad Airways）正式簽署共掛班號合作協議，攜手邁向全球合作新里程碑，為明年開闢歐洲線奠基，這也代表著星宇全球布局再跨大步。

星宇航空自開航以來朝著國際精品航空目標挺進，不斷加開新航點，日本線及東南亞市場布局更綿密後，亞洲區間航線已經成為星宇發展全球航線的最佳後盾；今年火力全開加碼北美市場，6月2日開航加州安大略後，也宣布明年要跟著台積電設廠腳步到鳳凰城開新航點。

星宇航空策略長劉允富表示，歐洲線是星宇全球航點布局最後一塊拼圖，在北美市場布局達一定規模後，星宇已經開始準備歐洲市場布局，阿提哈德航空作為中東三大航空之一，星宇與阿提哈德航空的共掛班號合作是星宇航空全球化策略的里程碑，也是與阿提哈德航空深度合作的起點；期待未來雙方在哩程累積計畫以及精進優質服務等方面深化合作。

阿提哈德航空創新服務享譽全球，與星宇航空的品牌理念高度契合，透過阿布達比這一重要樞紐，星宇航空得以透過共掛班號合作快速拓展航網延伸至歐洲市場，為旅客提供更多元的航點選擇。

劉允富進一步指出，與阿提哈德航空合作後，未來旅客可透過星宇航空官網及通路平台，訂購由星宇任一航點出發，銜接由阿提哈德航空執飛之共掛班號航班前往阿布達比，亦可續接共掛班號航班飛往歐洲，包括布拉格、馬德里、巴塞隆納等航點，此合作大幅擴展星宇航空的全球航網。

阿提哈德航空首席營收與商務長（Chief Revenue and Commercial Officer）Arik De表示，這項與星宇航空的聯營協議，是全球發展策略中的關鍵一步，不僅拓展我們在東北亞的航網，更進一步透過阿布達比連結全球。阿提哈德航空的旅客也可經台北轉機，輕鬆前往名古屋、札幌、福岡等日本重要城市，串聯亞洲多元旅遊版圖。