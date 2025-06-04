泰博擴充快篩試劑產能

泰博（4736）昨（4）日舉辦股東會，董事長陳朝旺表示，因應新一波疫情升溫，公司快篩試劑產能已迅速擴充，從上周的單周出貨30餘萬劑，大幅拉升至本周預估超過百萬劑，力求滿足市場強勁需求。

陳朝旺指出，根據衛福部食藥署評估，疫情可能延續至8月底、9月初，快篩試劑短期內需求仍居高不下。泰博同步強化通路鋪貨，本周部分通路仍有缺貨情形，下周起快篩產品將更廣泛上架至多元銷售通路。

根據衛福部統計，目前整體市場對快篩試劑的需求可能介於500萬至1,000萬劑之間。陳朝旺說明，以泰博目前市占率約70%估算，此波可望吃下至少300萬至400萬劑訂單，將明顯推升短期營收，預估快篩入帳高峰將在6、7月間出現。

他說，政府採購主要由地方政府、超商、藥局及企業推動，中央政府僅負責統籌，實際需求以民眾及企業為主，目前一般零售通路需求最大。

除疫情帶來的營收動能，陳朝旺指出，泰博核心產品包括血糖機、耳溫槍與血壓計，每年貢獻約40億至50億元營收。在穩健成長基礎下，搭配快篩試劑的營收貢獻，今年全年營收有望成長一到二成，並於6月起反映在營收上。快篩試劑毛利率優於公司平均水準，對獲利的貢獻占比將高於營收。

泰博積極投入創新產品開發，預計將推出高毛利的睡眠分析與連續血糖監測（CGM）等健康管理產品。陳朝旺表示，CGM將可提供全天候、長達14天的健康數據追蹤，市場規模預估可達現有產品的近十倍，有望成營運成長主要引擎。