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jpp 營收／業績暢旺 5月年增94%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

jpp-KY（5284）公告5月合併營收達2.88億元，不僅較上月2.55億元成長，亦較去年同期1.48億元大幅提升，年增率高達94.21%，顯示該公司在AI伺服器航太產業兩大主軸的市場需求穩健，整體營運動能持續攀升。

jpp-KY截至今年5月止累計營收13.5億元亦明顯優於去年同期累計9.1億元，展現公司在AI基礎建設各大廠的軍備競賽趨勢下，憑藉技術實力與製造優勢所取得的市場成果。

jpp-KY指出，近期受惠於生成式AI及高效能運算的快速發展，企業客戶積極布建AI伺服器與資料中心，帶動通用型AI伺服器機櫃與通用型機殼、CDU與冷熱分歧管等精密機構件之強勁需求。公司持續協助主要客戶開發與交付新一代產品，接單動能穩健，產能利用率維持高檔。因應接單持續增加，公司第1季已啟動第二座自動化噴烤漆廠建設，預計最快明年初可投入量產，有效緩解現有產線瓶頸。

航太業務方面，jpp-KY除穩定供應Airbus、Thales體系客戶之外，與新客戶Safran合作持續進展，公司亦積極推進歐盟航太POA（維修與改裝）認證申請，預計未來可切入高附加價值的維修與改裝市場。jpp-KY將於6月16日參加2025年法國巴黎航太展，展現多元產品能量與技術實力，持續爭取國際合作機會。

針對近期匯率波動擴大與中美貿易政策，但jpp-KY作為泰國本地製造企業，本位貨幣為泰銖，主要營收與成本皆以泰銖計價，且航太業務雖以美元結算，但在美元資產及美元負債相抵後淨額占比不大，整體匯率變動對實質營運影響有限，具備良好財務與營運韌性。

展望未來，jpp-KY受惠於AI伺服器需求快速擴張、能源轉型推動與全球供應鏈重組三大趨勢，預期全年接單將持續暢旺。隨著新廠房與自動化產線陸續投產，公司產能與技術升級進度符合預期，將進一步提升營運效率與產品附加價值。

jpp-KY將持續推動AI伺服器與航太雙主軸發展策略，穩健擴張產品線與客戶基礎，並透過製程優化與產能擴充，強化公司於全球高階機構件市場的競爭地位，為股東與投資人創造長期穩健的營運成果。

航太 伺服器 AI

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