鮮活果汁營收／5月年增12.1％ 大陸備貨需求增
鮮活果汁-KY（1256）4日公告5月合併營收為3.85億元，年增12.15％，前五月合併營收14.12億元，年減14.59％。
鮮活果汁表示，中國大陸新茶飲適逢五一假期境內旅遊餐飲需求，使新茶飲客戶原料需求增加，快速啟動備貨，加上公司積極擴張營運版圖，除穩固上游原料製造的領先優勢，也持續向下游延伸，拓展即飲通路布局大型量販與連鎖餐飲渠道，使得5月合併營收年增12.15％。
中國大陸新茶飲市場仍處於多元轉型與競爭白熱化階段，消費者對產品的成分、來源及性價比關注度持續提升。鮮活果汁表示，將持續強化冷鏈物流能力，確保產品新鮮度與品質穩定。
此外，鮮活果汁表示，未來會持續推出多款創新預包裝飲品，拓展更多銷售通路，配合公司的研發強項與「少量多樣」的生產模式，提供品牌客戶多元化與差異化的產品組合，強化市場競爭力。
展望後市，鮮活果汁擁有昆山、天津、廣東與廣西四座工廠，合計年產能15.5萬噸，公司期望能透過高效的製程與市場洞察，持續深化與品牌客戶的合作關係，拓展新品項與銷售通路，穩步提升整體營運動能，迎接新茶飲市場長線成長契機。
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