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南寶除息日訂6月19日 每股配發現金股利19元、7月18日發放

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

南寶（4766）4日公告，普通股發放現金股利每股19元，訂定配息基準日為114年6月27日，除息交易日6月19日。現金股利發放日期為7月18日。

展望營運前景，法人表示，南寶今年前四月合併營收75.4億元、年增10.3%；第1季稅後淨利7.29億元，年增3.2%，每股純益EPS）6.05元；第1季毛利率34.4%，較去年同期提升1.2個百分點，創歷史新高，營業利益率16.4%，較去年同期增加1個百分點，也創下同期新高。

而依去年營收分布來看，南寶在台灣、亞洲及澳洲市場的營收占比達98%，主要就近供應客戶，幾乎未直接出口美國，美國對等關稅等相關風險與影響對南寶而言較為間接，公司今年營收目標將再創新高。

另外，南寶在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品。

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