新光保全股東會通過配發2元股息 穩健經營展望永續未來

新光保全近日舉行股東會，在全球經濟局勢動盪、美國啟動對等關稅政策與匯率劇烈波動的背景下，面對產業與市場快速變化的挑戰，公司依然穩健前行。儘管以在地安全服務為主體，新光保全表示仍謹慎應對各界衝擊，並持續秉持「科技創新、安全為本、服務至上」的核心理念，積極推動數位轉型與智慧保全應用，進一步強化市場競爭力，提供客戶更完善的安全服務體驗。

回顧113年度，新光保全合併營收達78億4,582萬元，合併稅後淨利為9億1,469萬元，每股稅後純益2.3元。此次股東會也順利通過多項議案，包括年度財報與盈餘分配案，決議發放現金股利每股2元，與全體股東共享經營成果，展現公司穩健成長與股東高度支持的信任關係。

董事長吳昕東表示：「新光保全將持續深耕核心業務、創新服務和永續發展、團隊優化及培育卓越領導人才，同時積極導入新科技與跨域合作，並配合政府淨零碳排政策目標邁進，攜手客戶與社會共創安全、永續的未來。」

新光保全相信，企業的永續發展應與社會的繁榮並行。未來也將透過專業服務、公益行動與跨界資源整合，擴大正向影響力，營造一個人人都能安心生活、彼此尊重、機會共享的社會環境。展望2025年，公司將秉持「雙軸轉型」策略，結合科技創新與永續發展，優化服務品質、落實深化ESG、提升營運效率，穩健邁向下一個成長新里程。