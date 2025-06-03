不是雙雄！2025金控首季淨值大減 法人目前僅看好兩檔

今年以來股債市劇烈波動，加上新台幣兌美元匯率強勁升值，市場關注金控股淨值表現。法人評估，金控增資壓力應仍可控，目前對金融股偏好順序為銀行優於證券、壽險優於租賃，看好玉山金（2884）、中信金（2891）等兩檔。

大型本國投顧分析，富邦金（2881）第1季淨值季減369億元，其中，其他權益季減773億元至虧損835億元，反映富邦人壽積極實現資本利得350億元外，主要來自股票投資部位評價下滑，抵銷債券評價小幅回升。

至於國泰金（2882）第1季淨值季減226億元，其他權益季減548億元至虧損1,128億元。兆豐金（2886）、第一金（2892）及玉山金等銀行為主金控其他權益仍較上季分別增加32.5億元、13億元、7.5億元。

法人指出，4月以來長天期美國公債殖利率回升約24至37基點，造成債券評價虧損及新台幣計價ETF亦受匯率升值9.3%影響，第2季以來台股下跌1.6%、標普500指數上漲0.4%，仍將衝擊FVOCI及FVTPL覆蓋法的股票投資部位評價回升有限，意謂整體第2季金控淨值的其他權益虧損仍可能較第1季擴大，影響未來實現資本利得能力。

然後，法人認為目前金控增資壓力應仍可控，包括金管會採納壽險公會建議，資本適足率（RBC）可以採半年匯率均價計算，減緩今年上半年壽險RBC下降幅度。

另外，金管會亦可能採納壽險公會建議允許外匯價格準備金有第二桶金財源，主要各壽險2026年接軌IFRS17權益有利影響數(保單負債現值與帳上準備金差額)，部分轉至外匯價格準備金中，以降低匯損影響。

法人表示，5月以來新台幣升值超過6%，雖然國泰人壽、富邦人壽已申請外匯價格準備金新制，但匯損仍持續影響壽險外匯價格準備金及獲利水準，且股債波動加大仍影響潛在獲利能力及可分配盈餘水準。