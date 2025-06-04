快訊

李在明正式就任！今晨5點21分接掌南韓總統職權 已提名金民錫為國務總理

梅雨鋒挾雷雨北轉涼 吳德榮：觀察下周擾動發展 恐影響台灣

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

可寧衛衝都市焚化爐業務

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

廢棄物處理領導業者可寧衛（8422）昨（3）日公告，已獲選為「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」最優申請人。

法人認為，此案代表可寧衛集團在都市焚化爐市場的業務擴展，進一步強化環保事業版圖，為未來成長注入強勁動能。

可寧衛指出，此案規劃新廠建置期三年半，期間將同步代操營運舊廠，新廠完工後有20年的營運期。目前已公告獲選為最優申請人，將接續進入議約程序，目標在二至三個月內完成議約並加速簽約，以便迅速啟動舊廠移交與後續工程。

可寧衛亦透過轉投資大云永續積極導入數位解決方案，全面強化營運效率。目前已在全場區導入自主開發的智慧管理系統與AI戰情室平台，全面升級即時監控、數據分析與異常預警機制，旨在打造數位化環保管理模式，為整體營運注入創新與永續動能。

環保 焚化爐 可寧衛

延伸閱讀

台東查獲10餘件非法棄置掩埋廢棄物 檢警環查緝

高雄岡山焚化廠3員侵吞私菸 竟把銷煙盜賣大賺上百萬元

PM排放飆1800倍 南投名間垃圾山空汙衝破焚化爐極限

南投要在名間鄉蓋焚化爐？ 鄰近林內水源地引發關切

相關新聞

東元董座訂目標 每年績增5%

東元（1504）電機董事長利明献昨（3）日股東會後受訪，對自己上任一年表現打分數「剛好及格」，期許每年業績成長5%。面對...

可寧衛衝都市焚化爐業務

廢棄物處理領導業者可寧衛（8422）昨（3）日公告，已獲選為「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」最優申請人。

雲豹金雞 天能綠電6月10日登興櫃

太陽能系統廠雲豹能源旗下綠電交易子公司天能綠電（7842）昨（3）日舉辦登錄興櫃前活動，公司預計6月10日以每股80元登...

統一超 強攻電商618大檔

電商618大檔期來了，統一超推五大服務搶市。統一超（2912）7-ELEVEN指出，今年電商618大檔期串聯旗下五大電商...

雲品新平台 拚精品旅宿

雲品（2748）昨（3）日宣布，推出全新精品旅宿平台「雲品Collection」，將整合旗下原有的多個特色旅宿據點，透過...

長榮6月19日除息

長榮（2603）日前股東會已通過每股配發現金股利32.5元，昨（3）日公告將於6月19日除息，最後過戶日為6月20日，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。