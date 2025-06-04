可寧衛衝都市焚化爐業務

廢棄物處理領導業者可寧衛（8422）昨（3）日公告，已獲選為「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」最優申請人。

法人認為，此案代表可寧衛集團在都市焚化爐市場的業務擴展，進一步強化環保事業版圖，為未來成長注入強勁動能。

可寧衛指出，此案規劃新廠建置期三年半，期間將同步代操營運舊廠，新廠完工後有20年的營運期。目前已公告獲選為最優申請人，將接續進入議約程序，目標在二至三個月內完成議約並加速簽約，以便迅速啟動舊廠移交與後續工程。

可寧衛亦透過轉投資大云永續積極導入數位解決方案，全面強化營運效率。目前已在全場區導入自主開發的智慧管理系統與AI戰情室平台，全面升級即時監控、數據分析與異常預警機制，旨在打造數位化環保管理模式，為整體營運注入創新與永續動能。