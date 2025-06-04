柏文大拓點 營運動能強
柏文（8462）昨（3）日舉行股東會，該公司指出，今年將新增九處「健身工廠」營運據點，而新創品牌「SKlub 運動俱樂部」及「Buddy Body Workshop」也計劃分別於桃園及高雄展店，有助營運表現。
柏文昨股東會首先確認去年財報，稅後純益3.74億元，年增率達229%，每股稅後純益4.77元，年增率218%，為近四年新高。並通過配發現金股利4.2元。
柏文指出，去年順利建置「健身工廠」八處新營運據點，截至2024年底，「健身工廠」場館數已達77家，會員人數超過30萬人，較前一年度增加4.7萬名會員，為歷年最高，年增率達19%。
依據教育部體育署委託世新大學執行的「民國113年運動現況調查」資料顯示，民眾運動人口比例從112年82.6%提高至113年82.9%，民眾每次運動強度比例亦從112年48.4%提高至113年49.4%，顯示民眾愈來愈重視身體健康與運動成效。
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