中傑海外擴產 獲利喊衝

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（3）日召開法說，董事長劉安哲宣示，集團布局中國、越南、印度與印尼等四大生產基地有成、擴產穩步推進，力拚十年內達成年出貨量超過8,000萬雙、規模倍增與獲利穩健成長的目標。

展望未來，劉安哲指出，雖然短期上關稅政策等外部因素為營運帶來壓力，然而，公司目前正積極與更多品牌洽談合作機會，並順利推進中，預期明年加速成長，加上持續穩步擴充產能。

劉安哲強調，中傑是少數已在印度設廠營運的製鞋廠，亦在中國擁有充足的產能基礎，並建立與當地知名品牌的合作關係，具備支援中印兩大內需市場的優勢，並持續深化與更多國際品牌合作，穩健邁向十年出貨倍增的目標。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約6,000萬美元。越南北件廠預計今年第3季投產，預期今年年產能可達11.2萬雙，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙。

印度廠在第2季持續擴充產線，今年年產能約60萬雙，滿載年產能可達210萬雙。印尼廠則已於東爪哇取得土地，預計最快明年底或後年初開始投產。

中傑今年第1季合併營收61.1億元、年增17%，創歷年同期新高；稅後純益1.84億元，每股稅後純益1.27元。