雲品新平台 拚精品旅宿

雲品（2748）昨（3）日宣布，推出全新精品旅宿平台「雲品Collection」，將整合旗下原有的多個特色旅宿據點，透過高度風格化與深度主題化的經營策略，以滿足精品旅宿市場需求。

雲品的「雲品Collection」將整合包括已開幕的台東寶桑町屋 Villa Resort、將開幕的烏來蘇卡利漫活 Villa Resort，與籌備中的埔里興悅溫泉 Villa Resort、嘉義光禹野奢 Villa Resort，及台中味丹溫泉 Villa Resort等地。

雲品總經理丁原偉表示，在旅遊產品日趨同質化的市場中，雲品看見了旅遊獨特性的趨勢，選擇走出不同路徑，以客棧主人(Inkeeper)的角色與態度，打造具有溫度與深度的風格旅行產品。