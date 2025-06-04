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新保雙軸轉型 攻智慧城

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

新光保全（9925）昨（3）日召開股東會，董事長吳昕東表示，將推「雙軸轉型」策略，從AI影像辨識到機器人，降低人力負擔守護公共安全，提供更智慧、更安全的智慧城市環境。

對於美國關稅政策，吳昕東指出，確實影響全球經濟與產業造成劇烈的變動，但保全業雖屬在地服務產業，然而各行各業面對的衝擊不容小覷，對市場的變化則謹慎以待。

新保表示，將秉持「科技創新、安全為本、服務至上」的核心理念，持續推動數位轉型與智慧保全應用，強化市場競爭力，致力於提供客戶優質的安全服務。2024年合併營收為78.45億元，合併稅後純益9.14億元，每股稅後純益2.3 元，昨日股東會通過配發現金股利2元，配發率達到86%。

展望2025年，吳昕東指出，公司將秉持「雙軸轉型」策略，結合科技創新與永續發展，持續優化服務品質、ESG落實深化，以創新驅動成長，保全業即將進入以token運算為基礎的AI多元智慧應用服務時代，推出各式產品提高服務能量；另外因應「超高齡社會」的市場需求，新光保全也將鎖定數位健康、智慧家居等領域市場需求龐大。

新光保全對於未來營運展望有信心，將持續深耕核心業務、創新服務和永續發展，同時積極導入新科技與跨域合作，並配合政府淨零碳排政策目標邁進，透過專業服務、公益行動與跨界合作、串聯資源。

股東會 保全

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