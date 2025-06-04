快訊

李在明正式就任！今晨5點21分接掌南韓總統職權 已提名金民錫為國務總理

梅雨鋒挾雷雨北轉涼 吳德榮：觀察下周擾動發展 恐影響台灣

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

中鋼新盤價 調降機率高

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）即將在本月中旬開出7月與第3季盤價，近期陸續召開的盤前會，接收到來自客戶要求降價的呼聲一波強過一波，加上昨（3）日越南和發高爐新盤價下跌，業內認為，中鋼將貼近市場脈動，降價情勢趨於明朗。

中鋼專家指出，這次是月盤與季盤一起開的「大盤」，中鋼業務部門團隊已經地毯式的與包括外銷單軋廠、螺絲、手工具、中厚板等用戶做盤前交流，了解市場需求，做為價格策略的基礎。

昨天與鋼板買賣切割小組第3季的產銷聯誼會上，綜觀北中南業者意見提出建議，主要聚焦價格議題。鋼板客戶認為近期受到關稅不確定與新台幣匯率大幅升值影響，國產鋼板難以與進口料競爭，希望中鋼對於內需工程用或外銷機械用的需求價格，能給足子彈以增加與進口料的競爭優勢。

市場反應，工具機等機械產業前波因中美貿易戰大受打擊，如今又面對美國關稅高度不確定性，加上匯率波動造成匯差與匯損，整體產業雪上加霜，因此直接要求中鋼調降第3季盤價，以減輕購料成本，提高接單能量。

另一方面，鋼板客戶針對鋼板出貨效率、生產設備汰舊換新與鋼板鋼印位置等問題提出建議，希望中鋼能重視並予以改善。

中鋼指出，上下游都在同一條船上，針對鋼板業提出與進口料價格競爭等議題，都相當寶貴，將一併考量同時合理因應。

外銷 台幣匯率 中鋼

延伸閱讀

中鋼：手工具將迎轉單

中鋼：本季接單超預期

中鋼榮獲2025年標普全球永續年鑑Top 1%及產業進步獎雙項殊榮

中鋼（2002）獲利縮水還調薪！連13年加薪挨批「寧當員工別是股東」

相關新聞

東元董座訂目標 每年績增5%

東元（1504）電機董事長利明献昨（3）日股東會後受訪，對自己上任一年表現打分數「剛好及格」，期許每年業績成長5%。面對...

可寧衛衝都市焚化爐業務

廢棄物處理領導業者可寧衛（8422）昨（3）日公告，已獲選為「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」最優申請人。

雲豹金雞 天能綠電6月10日登興櫃

太陽能系統廠雲豹能源旗下綠電交易子公司天能綠電（7842）昨（3）日舉辦登錄興櫃前活動，公司預計6月10日以每股80元登...

統一超 強攻電商618大檔

電商618大檔期來了，統一超推五大服務搶市。統一超（2912）7-ELEVEN指出，今年電商618大檔期串聯旗下五大電商...

雲品新平台 拚精品旅宿

雲品（2748）昨（3）日宣布，推出全新精品旅宿平台「雲品Collection」，將整合旗下原有的多個特色旅宿據點，透過...

長榮6月19日除息

長榮（2603）日前股東會已通過每股配發現金股利32.5元，昨（3）日公告將於6月19日除息，最後過戶日為6月20日，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。