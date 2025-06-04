中鋼新盤價 調降機率高

中鋼（2002）即將在本月中旬開出7月與第3季盤價，近期陸續召開的盤前會，接收到來自客戶要求降價的呼聲一波強過一波，加上昨（3）日越南和發高爐新盤價下跌，業內認為，中鋼將貼近市場脈動，降價情勢趨於明朗。

中鋼專家指出，這次是月盤與季盤一起開的「大盤」，中鋼業務部門團隊已經地毯式的與包括外銷單軋廠、螺絲、手工具、中厚板等用戶做盤前交流，了解市場需求，做為價格策略的基礎。

昨天與鋼板買賣切割小組第3季的產銷聯誼會上，綜觀北中南業者意見提出建議，主要聚焦價格議題。鋼板客戶認為近期受到關稅不確定與新台幣匯率大幅升值影響，國產鋼板難以與進口料競爭，希望中鋼對於內需工程用或外銷機械用的需求價格，能給足子彈以增加與進口料的競爭優勢。

市場反應，工具機等機械產業前波因中美貿易戰大受打擊，如今又面對美國關稅高度不確定性，加上匯率波動造成匯差與匯損，整體產業雪上加霜，因此直接要求中鋼調降第3季盤價，以減輕購料成本，提高接單能量。

另一方面，鋼板客戶針對鋼板出貨效率、生產設備汰舊換新與鋼板鋼印位置等問題提出建議，希望中鋼能重視並予以改善。

中鋼指出，上下游都在同一條船上，針對鋼板業提出與進口料價格競爭等議題，都相當寶貴，將一併考量同時合理因應。