中傑法說會／四大生產基地擴產 十年出貨目標拚倍增

中傑-KY （6965）3日舉行2025年第1季法人說明會。中傑表示，受外部環境不確定性影響，今年營收面臨挑戰。然而中傑以積極耕耘更多品牌客戶應對，目前順利推進中，預期明年加速成長，因此持續穩步擴充產能，仍樂觀看待中長期展望。

中傑並專注提升研發能量，布局中國大陸、越南、印度與印尼四大生產基地，力拚十年內 (2034年) 達成年出貨量超過8,000萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。

中傑董事長暨執行長劉安哲表示，雖然短期關稅政策等外部因素為營運帶來壓力，中傑在研發能力、產品品質與服務上仍深具優勢，目前積極與更多品牌洽談合作的機會，順利推進中，對於明年的成長動能充滿信心。面對全球供應鏈變化，中傑展現年輕團隊靈活應變的行動力，與長期戰略視野，穩步擴充中國大陸、越南、印度與印尼四大生產基地產能，以更彈性因應客戶需求。中傑是少數已在印度設廠營運的製鞋廠，在中國大陸也擁有充足的產能基礎並已建立與當地知名品牌的合作關係，具備支援中印兩大內需市場的優勢。中傑將持續深化與更多國際品牌的合作，協助他們加速成長，穩健邁向十年出貨倍增的目標。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約 6,000 萬美元。越南北𣴓廠預計今年第3季開始投產，今年年產能預期可達 11.2 萬雙，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面 430 萬雙；印度廠在第2季持續擴充產線，今年年產能約60萬雙，滿載年產能可達210萬雙。印尼廠則已於東爪哇取得土地，預計最快明年底或後年初開始投產。

從長期觀點來看，由於品牌客戶重視供應鏈穩定性與規模能力，加上中國大陸和印度的在地產能有助服務當地龐大內需市場，除可支援品牌在地成長外，也有助提升接單彈性與合作黏著度。具差異化優勢的四地生產基地布局，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。