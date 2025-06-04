東元董座訂目標 每年績增5%
東元（1504）電機董事長利明献昨（3）日股東會後受訪，對自己上任一年表現打分數「剛好及格」，期許每年業績成長5%。面對全球經濟與地緣政治挑戰，包括關稅、匯率、利率、稅率四大變數，東元2025年啟動策略性營收成長計畫，重點轉型電氣化與綠色能源領域，提升公司韌性與競爭力。
利明献指出，以匯率來說，東元外幣淨部位不大，且具備成熟的避險機制，匯率波動對營運影響有限。單一時間點的劇烈波動可能影響短期財報，但長期來看，避險策略足以攤平。他建議企業應將匯率波動視為經營成本，並建立完善的預備金與避險機制。
在核心業務上，東元將把握電力能源龐大商機，因應全球對「強韌電網」及能源多元化的需求。特別看好AI基礎建設帶來的巨量電力與能源解決方案需求，期望在美國、台灣、東南亞深化參與，搶占市場先機。
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