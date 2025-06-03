寒舍股東會／通過每股配發現金股利1元 順利全面改選董事

寒舍（2739）3日召開股東常會，會中承認2024年度營業報告書與盈餘分配案，通過每股配發現金股利1元，並順利全面改選6席董事及4席獨立董事。展望後市，隨著旅遊及餐飲需求旺盛，加上假期利多與球賽、演唱會的人潮帶動下，寒舍將積極掌握市場商機，推升營收表現。

本次股東會選出6席新任董事，首先由蔡伯翰續任董事長，其餘董事依序為，寒樁代表人賴英里女士、宣威投資代表人蔡佳萱女士、東方美企業代表人呂恩政與鄭娟芳，以上與前屆成員相同。其中，新任董事甘芝榕為正弦資訊管理股份有限公司改派代表人。此外，也選出4席新任獨立董事，包含續任的陳翔中，以及新任的李泰宏、王照明與劉謙儒。新任董事(含獨立董事)任期自2025年6月3日起至2028年6月2日止，任期為三年。

受惠於國際觀光復甦與餐飲宴會市場暢旺，2024年度合併財報，營收50.33億元、年增4.18%；稅後純益4.94億元、年增19.21%，每股盈餘(EPS)為5.39元，營運表現穩健。營收結構方面餐飲跟飯店兩大核心業務穩定成長。

2025年第1季合併營收13.99億元，年增3.22%，稅後純益0.57億元，每股盈餘(EPS)為0.62元。累計前四個月合併營收17.69億，年增2.99%。

展望後市，隨著國際航班持續增班，以及下半年進入產業旺季，整體觀光市場回穩態勢明顯，寒舍餐旅旗下各飯店將積極推出多元住房與餐飲專案，期盼營運表現看漲，儘管關稅貿易情勢帶來全球經濟不確定性，市場氛圍趨於保守，惟新增4個國定假日為內需旅遊注入利多，有助提升住房與宴席銷售。

第4季在旅展、餐飲與尾牙活動加持下，有望帶出亮眼業績。整體而言，公司對2025年營運展望保持審慎樂觀態度，並將持續穩健推進各項成長策略。

今年第2季隨著國際大型旅遊團回流、台北國際電腦展（COMPUTEX）活動登場，以及母親節與端午節檔期帶動住房與禮品買氣，預期將持續增加營收動能，營運表現成長趨勢可期。其中，以COMPUTEX展期為例，台北喜來登大飯店住房率達92%，年增4%，平均房價為5,800元，年增11%；台北寒舍艾美酒店住房率達95%，年增3%，平均房價為12,500元，年增4%，顯示商務與會展活動為北市觀光飯店提供穩定支撐。

下半年寒舍餐旅持續優化各面向營運策略，在業務行銷層面，不斷強化訂價機制與市場區隔策略，並配合國際萬豪集團推出品牌住房專案，提升市場占有率。

國旅布局上，礁溪寒沐酒店針對暑期檔期推出夏季溫泉食宿專案，結合黃金河稻獨木舟體驗與愛玉DIY活動，吸引親子家庭客群。ESG永續實踐方面，集團推行綠色會議專案，鼓勵減少瓶裝水與紙張使用，落實環保理念。餐飲策略則透過攜手星級主廚及熱門品牌展開異業合作，提升話題熱度與市場競爭力，像是2025年7月寒居酒店將邀請韓國米其林星廚客座，打造期間限定饗宴，預期將進一步帶動餐飲營收表現。

然而，面對人力短缺與數位轉型挑戰，寒舍餐旅提出雙軸經營方針。在人力資源方面，調整招募策略、優化薪酬福利，並強化產學合作與人力彈性配置，以穩定人力結構、提升留任率。數位應用方面，則導入智慧科技，簡化流程、提升營運效率，並透過數據分析強化顧客洞察，優化服務體驗，例如，導入AI系統智慧控管冷氣與電梯運作，實現更高效、精準的智慧管理。

同時，持續升級「寒舍生活App」，截至2025年5月，會員數已突破13萬人，團隊不斷優化線上服務功能，包含不定期推出超值餐券住宿券線上購活動、開放入住礁溪寒沐酒店可享受App集點等獨家禮遇，大幅提升用戶黏著度。