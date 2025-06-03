新保股東會／通過配發現金股利2元 配發率86%

新保（9925）3日召開股東會，董事長吳昕東表示，在美國發出全球對等關稅政策之下，影響全球經濟與產業的變動，另加上匯率的大幅波動，更加深企業面對充滿不確定因素的挑戰中，新光保全面對劇烈的經濟動盪，新保雖屬在地服務為主，然而各行各業面對的衝擊不容小覷，對市場的變化謹慎以待。

展望2025年，董事長吳昕東指出，公司將秉持「雙軸轉型」策略，結合科技創新與永續發展，持續優化服務品質、ESG落實深化與營運效率提升等三大方向，以創新驅動成長，穩健邁向下一個里程碑。

新保秉持「科技創新、安全為本、服務至上」的核心理念，持續推動數位轉型與智慧保全應用，強化市場競爭力，致力於提供客戶優質的安全服務。2024年合併營收為 78.45億元，合併稅後純益8.85億元，每股稅後純益2.3元；而股東會通過決議發放現金股利2元，配發率達到86%。

新光保全自行開發「AI智慧影像防護系統」，即將推出新一代具備熱成像偵測功能AI Sensor。透過AI影像分析，針對煙霧和火焰（熱源）即時偵測，一有小火源即可提早告警，大大提升使用客戶的預警時間，保障用戶的財產及生命安全。

新光保全自主研發的「藥品遞送機器人」，採用「雙重驗證開門安全機制」，確保藥品運送安全。搭載「自主移動與自動避障技術」，可不間斷地將藥品從藥局準確送達診間，有效減少人員來回奔波，降低人力負擔並提升作業效率。