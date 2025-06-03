聚陽營收／台幣急升吃掉營收 5月較去年同期衰退8%

聚陽（1477）3日公告5月營收24.89億元，年減8.25%，為近10個月來首見年減，但較上月增加5.3%。聚陽表示，5月營收較去年同期下滑主要是受匯率影響，受到台幣急升衝擊，單月匯率就吃掉了逾6%的營收，若以出貨量和平均單價來看，和去年同期約持平。

聚陽今年首季營運成長動能強勁，創下單季歷史次高，惟第2季開始先是受到對等關稅干擾，之後又面臨台幣急升壓力，累計前五月營收147.77億元，年增9.01%。聚陽表示，出口產業普遍面臨匯率波動的困境，即使公司已積極採取避險措施，短期內台幣大幅升值仍帶來損失，這是所有出口產業共同的挑戰。

聚陽先前預估第2季營收有望較去年同期增長，不過，在匯率影響下，目前恐持平看待。聚陽表示，營收若以美元計，仍出現高個位數成長，主要是出貨量與價格維持正向，但匯率因素抵銷了成長動能。目前第2季營收將一個月比一個月好的看法不變，6月出貨預期將比5月更多，為第2季營收最高的月份。

聚陽總經理周心鵬先前在股東會上表示，台幣每升值1%，預計影響公司營業利益約0.2%，匯兌損失影響約1000萬。但公司將採取比較積極的避險策略，盡量降低匯率波動帶來的衝擊。

此外，關稅的高度不確定性則持續影響訂單能見度。聚陽表示，不少客戶目前以短單因應，聚陽短單的定義是從接單到生產約一至兩個月，90天關稅暫緩期將於7月9日截止，第3季部分訂單仍在等待客戶最終確定。

整體而言，美國市場未來出貨情況將根據客戶訂單需求及關稅影響調整，若訂單因關稅減少，擴產速度會放緩，以確保利潤率。日系品牌客戶主要服務日本市場，不受美國關稅影響，維持積極樂觀的展望，全年訂單預期雙位數成長。

聚陽董事長周理平先前在股東會時表示，未來半年至一年雖面對產業逆風，但聚陽在越南、柬埔寨、印尼、菲律賓、孟加拉、薩爾瓦多、瓜地馬拉等七國布局，分散能力優於同業，能根據客戶需求將訂單靈活分配至不同產區，降低單一國家風險，有助於在產業洗牌時維持競爭優勢。此外，短單的應變能力也是聚陽的核心競爭力，長線來看仍充滿信心。