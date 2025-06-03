鋼鋁關稅50%生效前 大成鋼吞半根跌停「美國製造」概念失效？

美國總統川普宣布，針對外國輸美鋼鋁產品的關稅將由25%倍增至50%，自6月4日起生效，具「美國製造」概念的大成鋼（2027）兩個交易日的表現卻是大大的不同，2日逆勢上漲6.05%，3日卻是重挫5.84%，收在35.5元，大國鋼（8415）也下跌2.32%收盤。

大成鋼以37.5元開低走低收最低， 以35.5元收盤， 下跌2.2， 跌幅5.84%， 幾乎回吐前一個交易日的漲幅；若以今年3月的高點53元來看，股價跌幅達33.01%，且已幾乎回到農曆年封關價格34.05元；大國鋼以34.2元開低， 終場收33.7元，下跌0.8元。

川普宣布外國輸美鋼鋁產品的關稅將由25%倍增至50%，再度引爆全球鋼市緊張情緒，且引發歐盟與加拿大強烈反彈，歐盟執委會揚言將祭出報復性措施。

根據美國商務部數據顯示，美國為全球最大鋼鐵進口國，占其鋼鐵消費約1/4，2024年進口總量達2,620萬噸；川普加稅，目的在壓制外來競爭，扶植美國製造業重返榮耀，對全球鋼鐵供應鏈影響深遠。

大成鋼具「美國製造」概念，由於具備在美在地生產優勢，受惠美方關稅保護效應，法人看好後續將承接更多美國本土訂單；法人認為，大成鋼受惠於美國製造趨勢，且下游客戶庫存仍處歷史低檔，預期鋼鋁產品需求將延續，今年不鏽鋼與鋁捲板出貨量分別可望年增17%與13%。

不過， 自川普宣布外國輸美鋼鋁產品的關稅將倍增至50%來的2個交易日，大成鋼及大國鋼股價卻是先大漲再大跌，1天大漲，1天大跌的結果， 股價幾乎是回到5月底的水準。