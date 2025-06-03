保勝光學列注意股 公告4月每股虧損0.04元

保勝光學（6517）公告，由於有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公布財報表現。保勝光學4月營收3,700萬元、年增37.04%，稅前淨損200萬元，歸屬母公司業主淨損100萬元，每股虧損0.04元，較2024年同期每股盈餘0.28元由盈轉虧。

保勝光學2025年第1季營收1.29億元，與2024年同期持平；稅前淨利3,100萬元，年減35.42%；歸屬母公司業主淨利2,500萬元，年減34.21%；每股盈餘0.8元，年減0.36%。

股價表現上，保勝光學股價自5月21日至6月2日止，短線漲幅達28.34%，期間最高來到86.4元，持續向4月初空方缺口逼近。6月2日隨台股收低5.73%、報80.6元。

籌碼面上，保勝光學5月遭三大法人賣超1,228張，包括外資賣超1,267張、自營商買超39張。惟6月2日外資逆勢小幅回補37張。

保勝光學董事長方幼玲日前於法說中表示，今年營運目標比去年成長，因外部環境複雜，會相對保守謹慎，將積極爭取半導體、AOI及航太訂單，看好相關訂單持續成長。

至於匯率、關稅變數對營運的影響，高層則表示，保勝光學與客戶報價採FOB模式，關稅議題影響不大，但整體市場不確定性高；匯率方面，保勝光學採自然避險措施，估計新台幣每升值1%，影響毛利率不到1個百分點，而公司產品毛利率維持約40%水準，未來若匯率再有波動，不排除與客戶協商價格。