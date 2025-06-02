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納智捷董座 許國興接任

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆集團調整組織與人事異動，裕隆（2201）昨（2）日代子公司納智捷發布重訊公告，納智捷董事長左自生職務調整，由裕隆汽車總經理許國興接任，6月2日正式生效。

裕隆集團表示，現任鴻華先進副董事長左自生，在本次人事異動，也晉任裕隆集團決策委員，持續借重其汽車領域專業長才，協助執行長嚴陳莉蓮決策集團重大策略方向，原本被稱為裕隆五人決策小組，也在左自生成為集團決策委員會打破五人的規格。

裕隆公司表示，裕隆集團持續發展自主品牌價值鏈，本次高階職務調動，將持續借重左自生與許國興兩位高階在集團服務超過40年，具備豐富汽車價值鏈的專長及經驗，協助裕隆集團汽車價值鏈營運與業務發展，在推動新能源車型開發任務能起到整合、協調與溝通效率的積極作用，持續為推動電動車新產品布局做好準備。

許國興在上周的股東會中才強調，裕隆集團將強化集團資源整合，此次的人事案即為進一步的進度。由於裕隆將為三菱代工生產電動車、出口至澳洲、紐西蘭，同時裕隆也是納智捷電動車的代工廠商，由許國興接任納智捷董事長，強化品牌端與工廠端的溝通，更有助於裕隆集團的資源整合與效益。

許國興強調，公司將持續以開放平台及共用化資源，深耕LUXGEN自主品牌與NISSAN代工品牌，並執行生產線設備升級，強化多元車型整合製造能力。公司除了落實國產車在地化價值比率，也會提高供應鏈韌性。

裕隆集團 董事長 納智捷

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