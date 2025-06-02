世界健身全台店數拚150家

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國內第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762）昨（2）日公告，配合啟動全球投資計畫，公司名稱變更為世界健身公司，英文名稱為「World Gym Corporation」，今年台灣市場預計展店15至20家，目標全台分店數達150店。

世界健身去年完成美國World Gym International（WGI）收購後，加速推進全球擴張策略。

世界健身股東常會上月通過變更公司名稱後，昨天接獲註冊地英屬開曼群島核准變更登記。董事長柯約翰說，今年是世界健身的全球投資元年，除台灣市場外，全球布局將深化亞洲及北美、澳洲版圖。

柯約翰表示，新名稱不僅強化品牌在國際市場的辨識度，亦彰顯公司從台灣領導品牌轉型為全球健身產業領導者的決心。世界健身稍早宣布，品牌將首次跨出台灣、進軍泰國，目標在泰國開設100家分店。

柯約翰指出，泰國子公司預計今年底啟動投資。他強調，泰國健身滲透率低於3%，是具有顯著成長潛力的市場，預計明年第一波先開出五家分店。

泰國 健身

延伸閱讀

吃過量雞肉恐罹患「消化道癌」？ 醫生曝最新研究：死亡率高27%

影／泰國賭場開分員領高薪？台中3婦被歹徒騙出國勒贖

菲律賓版《午夜凶鈴》？健身男拍下驚悚一幕 長髮女下水道中爬出

世壯運／台中超猛女警所長原來是健身狂人 舉重奪金牌

相關新聞

華航 擴大美國線布局

亞洲首家，華航攜美航空業者搶北美市場。華航（2610）昨（2）日宣布擴大美國線布局，將與全美內陸航班最多美國西南航空攜手...

納智捷董座 許國興接任

裕隆集團調整組織與人事異動，裕隆（2201）昨（2）日代子公司納智捷發布重訊公告，納智捷董事長左自生職務調整，由裕隆汽車...

豐興鋼筋降價 後市保守

豐興（2015）昨（2）日開出新盤價，廢鋼平盤、鋼筋每公噸跌200元，出廠價1.66萬元，顯示市場氣氛轉趨保守，面對原料...

鄉林獵地 瞄準北士科

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科，注入房市強心針，鄉林（5531）抓緊腳步布局，鄉林集團董事長賴正鎰昨（2）日表示，旗...

世界健身全台店數拚150家

國內第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762）昨（2）日公告，配合啟動全球投資計畫，公司名稱變更為世界健身公司，英文名...

晶碩5月營收年減14% 後市不淡

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公布5月合併營收5.24億元，年減14.5%；累計今年前五月合併營收26.8億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。