世界健身全台店數拚150家

國內第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762）昨（2）日公告，配合啟動全球投資計畫，公司名稱變更為世界健身公司，英文名稱為「World Gym Corporation」，今年台灣市場預計展店15至20家，目標全台分店數達150店。

世界健身去年完成美國World Gym International（WGI）收購後，加速推進全球擴張策略。

世界健身股東常會上月通過變更公司名稱後，昨天接獲註冊地英屬開曼群島核准變更登記。董事長柯約翰說，今年是世界健身的全球投資元年，除台灣市場外，全球布局將深化亞洲及北美、澳洲版圖。

柯約翰表示，新名稱不僅強化品牌在國際市場的辨識度，亦彰顯公司從台灣領導品牌轉型為全球健身產業領導者的決心。世界健身稍早宣布，品牌將首次跨出台灣、進軍泰國，目標在泰國開設100家分店。

柯約翰指出，泰國子公司預計今年底啟動投資。他強調，泰國健身滲透率低於3%，是具有顯著成長潛力的市場，預計明年第一波先開出五家分店。