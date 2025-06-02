鄉林獵地 瞄準北士科

輝達（NVIDIA）總部落腳北士科，注入房市強心針，鄉林（5531）抓緊腳步布局，鄉林集團董事長賴正鎰昨（2）日表示，旗下「鄉林士林官邸」三棟商辦滿租，除了商辦外，未來將加速尋覓北士科可興建住宅的土地。

賴正鎰表示，新台幣匯率升值速度驚人，國人增加購買力，投資族群在套利後，將投資籌碼轉往購置保值且有升值的不動產，以降低通貨膨脹造成資產貶值，所以國內房價已有正向買氣出現，尤其是AI科技龍頭輝達選定北士科作為台灣總部基地之後，更為低迷的房市注入強心針。

賴正鎰表示，鄉林旗下「鄉林士林官邸」三棟商辦滿租狀態，承租戶以高端創新牙科等醫療產業、跨國科技居多，且自從輝達公布台灣總部選定北士科後，最近有多家企業主直接前來洽談，希望買入整棟作為企業總部。

賴正鎰表示，除經營商辦外，也不會錯過北士科行情，正加緊覓地開發可興建住宅的土地。另外，在北投桃源段的新建案將在6月開案進場銷售，該案推出18至23坪的二至三房產品，鎖定北士科與周邊的科技廠的高科技人才。