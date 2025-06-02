晶碩5月營收年減14% 後市不淡

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公布5月合併營收5.24億元，年減14.5%；累計今年前五月合併營收26.8億元，年減6.1%。

晶碩今年第1季營收15.93億元，年減7.6%，法人分析主要受到大陸市場需求及營收下滑，再加上農曆年工作天數減少。另外，由於大陸隱形眼鏡市場持續削價競爭響，但晶碩堅持不參與價格戰，而是靠品質穩扎穩打，持續深耕市場，導致部分訂單流失。不過，當季因工程違約金入帳帶來1.5億元業外收入，使第1季整體獲利表現優於市場預期。

到了4月，晶碩營收5.62億元，年增8.9%，扭轉今年前三個月營收連續年減的頹勢。法人預期在日本、歐洲市場矽水膠產品帶動下，今年後市業績將逐漸好轉。

晶碩日前舉行股東會，董事長郭明棟曾宣示三大戰略，一是聚焦技術含量更高的光學設計產品並擴大研發資源投入；二是調結構以降低對大陸市場的依賴；三是把「專利保護」列為核心戰略之一。

郭明棟認為，晶碩正在主動調整客戶結構，將部分市場從中國大陸轉向日本與歐洲，以因應大陸競爭加劇的市場態勢，這項策略也帶動毛利率開始回升。

此外，晶碩未來將聚焦技術含量更高的光學設計產品，並擴大研發資源投入，隨著中國市場競爭日趨激烈，晶碩將逐步降低對大陸市場的依賴。

營收 晶碩

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