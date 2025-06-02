豐興鋼筋降價 後市保守

豐興（2015）昨（2）日開出新盤價，廢鋼平盤、鋼筋每公噸跌200元，出廠價1.66萬元，顯示市場氣氛轉趨保守，面對原料與成品價格分歧下，豐興選擇先行調整鋼筋售價，為後續行情走勢預作鋪排。

豐興EPS 豐興指出，從國際行情觀察，原料市場呈現分化態勢。日本H2廢鋼報價維持在每公噸318美元，美國貨櫃廢鋼小幅上漲至303美元；澳洲鐵礦砂價格下滑，從每公噸98.85美元回落至96.75美元。

國內市場方面，新台幣匯率雖強升，為進口價格帶來一定支撐，但整體鋼市走勢依然不明朗。台灣進口廢鋼價格逐步上揚，反觀中國大陸鋼價疲弱拖累小鋼胚行情，煉鋼成本與鋼筋售價呈現「一漲一跌」的狀態。

市場人士指出，這種「成本撐價、終端壓價」的局面，使鋼廠在鋼筋價格決策上進退兩難。

隨著豐興開盤，台鋼也隨即公布盤價，南部易昇開出每公噸1.64萬元、中部慶欣欣為1.65萬元，略低於豐興價格100元左右，同時搭配周一專案價，顯示市場競爭激烈。

上市鋼廠主管表示，鋼筋市場目前面對大盤庫存充足、下游補庫意願不高的處境，加上進口胚料持續走跌，預期多數業者將延續保守策略，靜待市場轉折點。

上市鋼廠主管指出，豐興此次價格策略，主要基於兩個考量，一是近期進口小鋼胚價格持續下跌，鋼筋價格需拉近差距，避免利差擴大導致市場壓力；二是短期內進入梅雨季節，建築需求減弱，下游買氣明顯縮手，與其被動因需求不振被迫調降，不如主動先行壓價，為未來市況爭取更多彈性。

展望後市，在原料成本仍高、成品價格下修空間受限的情形下，鋼市恐將維持盤整格局。鋼廠後續將視國際廢鋼及小鋼胚走勢，及國內建築與基礎建設需求動能進一步調整策略。