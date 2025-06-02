新冠來勢洶洶！防疫概念股火熱 這兩檔一度衝漲停、恆大人氣夯

新冠疫情來勢洶洶，衛福部疾管署預估，疫情將於6月底至7月初達到高峰，自5月底至8月初，染疫人數恐高達171萬至180萬人，引發市場關注。防疫概念股盤面同步升溫，亞諾法（4133）2日早盤放量觸及漲停價33.65元，激勵寶齡富錦（1760）閃紅燈衝89.9元，創去年12月初以來波段新高。

盤面資金迅速湧入防疫相關族群，恆大（1325）盤中成交量突破7萬張、股價勁揚逾5%，人氣擠進台股前十大。其餘如南帝（2108）、國光生（4142）、熱映（3373）、永信（3705）、毛寶（1732）、康那香（9919）等亦逆勢上漲，表現明顯優於大盤。

疫情警訊再度拉高社會與醫界警覺。疾管署2日下午3時30分將與中華民國診所協會全聯會等醫界團體召開會議，研議快篩試劑、抗病毒藥物等防疫資源的供應與分配。外界關注防疫物資能否應對即將來臨的高峰期。

而面對疫情升溫，十大醫界團體於6月1日發表聯合聲明，提出五大呼籲，包括：加快快篩試劑量產、確保抗病毒藥物與中藥「清冠一號」的供應、鼓勵民眾施打疫苗、推動分流就醫機制，以及重拾防疫習慣。他們也建議政府盡速超前部署，編列防疫特別預算，以應對未來挑戰。

診所協會全聯會理事長廖文鎮則指出，此波新冠疫情以年輕族群輕症為主，症狀多為喉嚨痛，發燒比例較低。雖重症比例不高，但對65歲以上及高風險族群仍須提高警覺，包括氣喘、癌症、糖尿病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性腎病、慢性肺疾、結核病、肝病、失能、精神疾病、失智症、孕產婦、BMI過高者等，建議盡早預防與就醫。