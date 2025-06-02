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北美線需求旺！萬海一度漲近5% 領軍航運股逆風走強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航運股在萬海航運（2615）領軍下大漲。照片／萬海提供
航運股在萬海航運（2615）領軍下大漲。照片／萬海提供

市場過度擔心紅海可能恢復航行，忽略遠東到北美市場走的是「擠兌行情」，6月運價已經大漲，現在運價是比氣長，船舶調度排擠效應發威，航運股2日在萬海航運（2615）領軍下大漲，萬海最高來到114元，漲幅近5%，長榮海運（2603）、陽明海運（2609）上漲，航運股成為台股修正逆勢上漲族群。

北美線需求強勁，陽明、萬海近日公布的給客戶6月上旬的價格遠高於市場價格約800-1,400美元，最大漲幅近3成，而且現在的報價只適用到6月15日。現在的市場是只要航商能調到船舶都立即投入北美線，市場上是立即訂購一空，業界不知道需求會強多久，現在只要有櫃、有艙就是贏家。

另外，根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價連續兩周上揚，歐洲每TEU（20呎櫃）達1,587美元，周漲幅20.5%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,061美元，周漲幅31.5%；其餘的航線還包含中南美、南美的價格全面走揚。

如果運價強勁走勢能延續到7月，貨櫃輪第3季獲利有望跟去年同期一樣繳出亮麗成績單，讓今年全年獲利浮現想像空間。

航運業者不諱言地指出，美國零售業庫存降至新低，趕在9月開學潮前的搶運潮本周啟動，再加上大陸廠商之前被關稅戰無法出貨嚇到，即便關稅一直在變動，只要能出貨，都想要趕快出貨；所以這波市場榮景會好多久，誰都說不準，必須持續觀察。

長榮、陽明及萬海日前也證實，中美雙方於5月12日達成90天的臨時協議後，遠東往美國線訂艙已經暴增，強勁需求推升運價上漲；三家業者使出「洪荒之力」增班強化北美線布局；目前已經知道加班船全都滿，受惠於隨著運價漲勢再起，將進一步推升長榮、陽明及萬海第3季獲利。

長榮海運目前營運船隊227艘，總運能1,814,851TEU；目前尚有53艘待交。今年總計將交付21艘船，總運能207,571TEU， 今年截至5月28日止已交付7艘新船，新船加入，也讓長榮在這波缺船的變動中，船舶調度的競爭力大。

看好長期航運市場需求，萬海對於北美線加開航班外，6月也將與阿聯酋航運（ESL）共同投船經營印度至東地中海直航航線（IM2）。市場船舶供給吃緊，萬海今年將有3艘1.3萬TEU新造船舶加入運營，其中已交船1艘，

萬海2026年至2030年接收34艘新造船，其中，7,000TEU有2艘，8,700TEU有20艘（含附帶購入選擇權4艘）；另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達38萬TEU。

陽明針對北美線需求，所屬卓越聯盟（Premier Alliance）6月5日推出全新的遠東-美西南航線，預計聯盟伙伴投入6艘6,000～8,000TEU貨櫃輪；因應地緣政治緊張局勢升溫等因素加劇全球經貿發展之不確定性，陽明營運規模成長契合全球貿易成長與經濟發展需要，強化南美、南亞等南北向市場布局，並透過中長期布建多元船型之計畫，優化亞洲區間、歐洲東西向與中南美洲南北向航線運力。

長榮海運 萬海

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