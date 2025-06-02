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禾聯碩三策略拚出貨

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
禾聯碩董事長蔡柏毅。聯合報系資料照
禾聯碩董事長蔡柏毅。聯合報系資料照

家電品牌禾聯碩（5283）明（3）日舉行股東常會，董事長蔡柏毅在致股東報告書中指出，面對全球淨零碳排趨勢、激烈市場競爭及嚴格法規環境，將透過強化產品體驗、建立開放生態圈與深化資安防護三大策略，預期今年產品出貨量與營收將持續成長。

蔡柏毅指出，在提升產品性能和客戶體驗方面，除持續深耕AI畫質演算技術，強化影像增強、環境光感應與動態補償功能，更將投入語音辨識與自然語言處理技術研發，全面提升用戶的智慧交互體驗。

針對高端市場，將聚焦8K高畫質顯示、Mini LED背光與120Hz+高刷新率電競顯示等技術，滿足高階消費需求。

呼應2050淨零碳排目標，蔡柏毅表示，將開發採用天然冷媒系統（如R290冷媒）的窗型與移動式冷氣機，並逐步減少使用GWP（全球暖化潛勢）超過750的氫氟碳化物產品，致力於環境友善。也將強化家用空調的AI智慧化節能技術，透過演算法動態調整運作模式，精準優化節能效果。

另外，將建立開放式創新生態系統，整合AIoT與多模態感測，導入Zigbee、Matter、WiFi 6E等協議，確保家電設備無縫聯動，加速智慧家居發展。

禾聯碩亦積極與國內外晶片廠商合作，開發高效能邊緣運算模組，提升智慧家電的獨立運算能力，降低對雲端的依賴，促成更高效的設備協同作業。

在智慧化浪潮下，強化資訊安全和隱私保護成為營運一大重點。蔡柏毅強調，隨著智慧家電普及，個人數據安全至關重要，公司將嚴格遵循GDPR、CCPA等國際數據隱私標準，並建立完整的數據加密、訪問控制與遠端更新機制。

蔡柏毅強調，台灣家電市場激烈競爭與能源效率標準提升，禾聯碩持續投入HERAN品牌經營，藉由優質化與高附加價值產品定位，提升品質並創造差異化，以掌握關鍵競爭優勢。

禾聯碩 智慧家電 AI

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