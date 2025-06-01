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第一、富邦金法說 今年獲利、股債投資等策略變化聚光
第一金控（2892）、富邦金控（2881）法人說明會分別於6月4日、5日登場；外界關注美國關稅政策干擾下，國內外金融市場波動加劇，公司如何看待今年獲利前景、股債投資等策略變化。
第一金控先前公布，4月稅後純益月減9.6%、降至20.39億元，第一銀行維持獲利動能，但證券子公司4月獲利月減幅高達七成、壽險單月盈轉虧拖累，累計前四月稅後純益為92.45億元，年增1.3%，每股稅後純益（EPS）為0.66元。
三大子公司中僅一銀獲利有撐，一銀4月淨息收、金融交易利得增加支撐單月稅後純益22億元，月減僅2.8%。
富邦金控先前公布，4月稅後純益41.7億元，主要反映連結稅制所得稅利益24.9億元。累計前四月稅後純益452.8億元，EPS為3.31元。
其中，富邦人壽4月稅後淨損24.1億元，主要是受到美國關稅政策影響，全球金融市場產生劇烈變化，新台幣匯率4月升值幅度1.165元、升幅達3.64%，產生兌換損失，累計前四月稅後純益249.5億元。外界也聚焦富邦人壽的避險與投資配置等策略。
值得關注的是，新台幣匯率5月強升逾2元，升幅接近7%，恐加重壽險公司的匯損壓力，加上外匯準備金水庫已近見底，沖抵空間有限，5月獲利恐再進一步惡化。
據悉，金管會保險局已核准國泰、南山兩家人壽於5月適用新版外匯準備金制度，富邦人壽還在審查中，若能適用新制，將有助緩解匯損壓力。
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