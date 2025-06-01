觀光族群股東會 將釋出營運展望

觀光股股東會高峰期將於本周登場，6月3日將由寒舍（2739）、六福（2705）、六角（2732）、王座與鳳凰（5706）拉開序幕，緊接著6月4日築間將舉行股東會，6月5日則由觀光股王王品（2727）以及美食-KY（2723）接棒。各大業者今年的營運展望與最新展店、品牌策略，均備受市場矚目。

餐飲業去年普遍繳出獲利佳績。其中，王品連續二年營收站上220億元、去年每股稅後純益（EPS）達15.66元，配發現金股利14.59元，配發率超過93%，是台灣餐飲業的最佳表現。王品今年在台灣預計新開50家店，門市數量上看400家，展現積極的擴張策略。市場關注董事長陳正輝對下半年餐飲景氣的觀察與美國拓店進度。

築間近一年積極進行品牌布局與展店調整，除推動多品牌策略外，也聚焦平價餐飲市場，透過不同價位帶的品牌組合，吸引更多消費族群。王座今年則首次跨出代理經營連鎖直營餐飲服務，以併購擴大業務版圖，展開在台灣餐飲市場的影響力。

飯店業方面，寒舍和六福股東會皆在6月3日登場，其中，寒舍將進行董事改選。六福與寒舍也因「國定假日4+1」政策受惠，市場關心國定假日增加是否能挹注住房率與整體營運表現。

鳳凰股東會亦同步在6月3日召開，旅行社業者持續大啖疫後爆發性的出國潮紅利，加上國定假日增加、未來連假天數也拉長，對營運可望帶來加乘效益。