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第二家可發現金股利！凱基壽發25億元獲金管會核准

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
凱基金控大樓。凱基人壽／提供
凱基金控大樓。凱基人壽／提供

繼遠雄人壽（5859）之後，今年第二家獲准發放現金股利壽險公司出列，凱基金（2883）31日代子公司凱基人壽公告分派現金股利25億元業經主管機關核准。

今年有遠雄、富邦、台壽、合庫及凱基五家壽險公司原擬發現金股利，擺脫前兩年均僅一家的窘境。不過，本周金管會主委彭金隆於立院備詢時坦言會請業者審慎思考後出現變數，後來台壽開第一槍撤銷董事會原通過配發19.16億元現金股利的決議。

凱基人壽董事會決議2024年股利分派現金股利25億元、股票股利15億元，本次發放現金股利金額業經主管機關核准。此外，遠壽此前已獲核准發放5.4億元現金股利。合庫壽擬發放5.78億元以及富壽預計發放現金股利210億元，尚在等待金管會核准中。

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