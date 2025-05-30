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東元將衝刺高毛利產品

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

機電大廠東元電機（1504）6月3日舉行股東常會，董事長利明献在致股東報告書中強調，今年東元將把重心放在高毛利產品、高潛力業務及前瞻業務，以綠色能源、電氣化、節能減碳、重點區域發展等四大面向為核心，全面啟動策略性營收增長計畫。

在綠色能源領域，東元將致力於智慧電網建設、綠能整合、氫能技術及虛擬電廠。積極參與台電強韌電網計畫，並整合集團內部的風光儲能資源，提供一站式綠能整合方案；將大力推動氫能項目，涵蓋燃料電池應用與製氫設備；投資虛擬電廠，拓展售電業務，全面把握再生能源市場機遇。

電氣化是今年的另一重點，東元在載具電氣化方面，重點發展商用車動力系統與充電設備，並進軍無人機、電動摩托車之EV動力模組供應鏈。工業領域轉型為工業電氣化整合服務商，並擴大北美及台灣的變壓器業務版圖。

東元持續深化北美市場，特別鎖定AI資料數據中心及新能源領域的龐大商機。

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